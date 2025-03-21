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Kuzey Kore'den zehir zemberek tehdit! ABD'yi de dahil etti: "En yıkıcı ve ölümcül silahları kullanabiliriz"

21.03.2025 09:29
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Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. Son olarak Seul cephesinin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore cephesinden çok sert yanıt geldi. Pyonyang, ABD'yi de işin içine dahil ederek "En yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" gibi zehir zemberek bir tehditte bulunuldu.

Kuzey Kore'den zehir zemberek tehdit! ABD'yi de dahil etti: "En yıkıcı ve ölümcül silahları kullanabiliriz"

ABD ve Güney Kore’nin gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı, Kuzey Kore tarafından çok sert karşılandı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında "gizli yeraltı tünel ağlarını yok etme" ve "düşmanın nükleer silahlarını ortadan kaldırma" eğitimlerinin düzenlendiği hatırlatılarak, "Bu durum, ABD ve Güney Kore’nin savunma amaçlı olduğunu söylediği ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore'yi baştan sona işgal etmeyi amaçlayan bir saldırı provasından başka bir şey olmadığını kanıtlamaktadır" denildi. ABD ve Güney Kore’nin geçmiş yıllarda da birçok ortak tatbikat yaptığı belirtilen açıklamada, "Düşman ülkelerin askeri provokasyonları asla göz ardı edilemeyecek vahim bir düzeye ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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"EN AĞIR SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Kuzey Kore yasalarının gerekli durumlarda düşmana karşı hangi araç ve yöntemlerin kullanılması gerektiğini açıkça belirlediği vurgulanan açıklamada, "ABD ve Güney Kore’yi kontrol altına almak gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu. ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının "en ağır sonuçlara yol açabileceği" kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denildi.

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ABD İLE GÜNEY KORE ORTAK TATBİKAT YAPMIŞTI

ABD ve Güney Kore orduları Özgürlük Kalkanı adlı 11 günlük bir ortak tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatın Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı açıklanmıştı. Kuzey Kore, tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını savunarak ABD ve Güney Kore’ye sert tepki göstermişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore abd tatbikat
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