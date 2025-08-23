HABER

Kuzey Kore-Güney Kore hattında yeni gerilim! Barikat kuran askerlere, ordu ateş açtı... Tansiyon yükseldi

Kuzey Kore-Güney Kore hattında gerilim yine yükseldi. Sınır hattını kalıcı olarak kapatmak için" barikat kuran Kuzey Kore askerlerine Güney Kore ordusu tarafından uyarı ateşi açıldı. Kuzey Kore "tehlikeli provokasyonları derhal durdurma" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ko Jong Chol, sınırda barikat inşa eden askerlerine Güney Kore ordusu tarafından açılan uyarı ateşine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BARİKAT KURAN ASKERLERE 'UYARI ATEŞİ'

Ateş açıldığı sırada askerlerin, Kore yarımadasını "tümüyle birbirinden ayırma" çabaları kapsamında "güney sınırını kalıcı olarak kapatmak için bir barikat projesi" üzerinde çalıştıklarını belirten Ko, Güney Kore'nin "gerilimi bilerek artırmaya çalıştığını" ifade etti.

'DERHAL DURDURUN' ÇAĞRISI

Ko, Güney Kore'ye "sınırda ülkenin egemenliğini korumak adına yapılması gereken güçlendirme projesine yönelik tehlikeli provokasyonları derhal durdurma" çağrısı yaptı.

Öte yandan, son dönemde Kore yarımadasında gerilimin düşürülmesine yönelik bazı adımlar atılıyor. Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamladığını ancak Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini açıklamıştı.

Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 14 Ağustos'taki açıklamasında, "Güney Kore ile ilişkilerimizi düzeltmek gibi bir niyetimizin olmadığını defalarca ifade ettik." demişti.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
