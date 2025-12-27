HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e yılbaşı mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yılını erken kutladı.

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e yılbaşı mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Putin'e yeni yıl mesajı gönderdi. Kim, Kuzey Kore hükümeti ve halkı adına en içten ve samimi dileklerini sunarak, Putin ve Rus halkının yeni yılını kutladı.

"HER ZAMAN SENİN VE RUSYA'NIN YANINDA OLACAK"

Mesajında, 2025'in iki ülkenin işbirliği içinde çalıştığı anlamlı bir yıl olarak kayda geçtiğine değinen Kim, hiç kimsenin iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiyi ve birliği bozamayacağını belirtti.

"Adalet ve hakikat, zafer ve şeref her zaman senin ve Rusya'nın yanında olacaktır." ifadesini kullanan Kim, Kuzey Kore'nin "kardeş Rus halkının" her zaman yanında olacağını bir kez daha teyit etti.

Kim, 2026 vesilesiyle Putin'e sağlık ve başarılar dileyerek, gelecekte Rus halkını sadece mutluluk ve refahın beklemesini umduğunu kaydetti.

Putin, 18 Aralık'ta Kim'e yeni yılını kutlamak için mesaj göndermişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da apartmanda yangın! Ekipler sevk edildiAnkara'da apartmanda yangın! Ekipler sevk edildi
Hakkari'de kar etkili oldu! 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyorHakkari'de kar etkili oldu! 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kim Jong-un putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.