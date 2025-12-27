Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e yılbaşı mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Putin'e yeni yıl mesajı gönderdi. Kim, Kuzey Kore hükümeti ve halkı adına en içten ve samimi dileklerini sunarak, Putin ve Rus halkının yeni yılını kutladı.

"HER ZAMAN SENİN VE RUSYA'NIN YANINDA OLACAK"

Mesajında, 2025'in iki ülkenin işbirliği içinde çalıştığı anlamlı bir yıl olarak kayda geçtiğine değinen Kim, hiç kimsenin iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiyi ve birliği bozamayacağını belirtti.

"Adalet ve hakikat, zafer ve şeref her zaman senin ve Rusya'nın yanında olacaktır." ifadesini kullanan Kim, Kuzey Kore'nin "kardeş Rus halkının" her zaman yanında olacağını bir kez daha teyit etti.

Kim, 2026 vesilesiyle Putin'e sağlık ve başarılar dileyerek, gelecekte Rus halkını sadece mutluluk ve refahın beklemesini umduğunu kaydetti.

Putin, 18 Aralık'ta Kim'e yeni yılını kutlamak için mesaj göndermişti.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır