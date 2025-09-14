HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi; ABD, Japonya ve Güney Kore'ye meydan okudu: "Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bölgede gerçekleştirmeye hazırlandığı "Özgürlük Sınırı" ve "Demir Topuz" tatbikatlarına sert tepki göstererek, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi; ABD, Japonya ve Güney Kore'ye meydan okudu: "Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve yakınlarında gerçekleştirmeye hazırlandığı askeri tatbikatlara Kuzey Kore yönetiminden sert tepki geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, yaptığı yazılı açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın "Özgürlük Sınırı" adlı kapsamlı ortak askeri tatbikat ile "Demir Topuz" adlı nükleer operasyon tatbikatını eş zamanlı olarak gerçekleştireceğini hatırlattı.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi; ABD, Japonya ve Güney Kore ye meydan okudu: "Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" 1

"KENDİLERİ AÇISINDAN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Kuzey Kore’ye karşı nükleer caydırıcılık sağlamayı amaçlayan askeri tatbikatları "tehlikeli bir fikir" olarak niteleyen Kim, "Eğer mevcut yöneticiler, eski yöneticiler tarafından kurgulanan bu tehlikeli fikire sempati duyuyor ve bu fikri hayata geçiriyorsa, bunu Kuzey Kore karşıtı tutumlarının açık bir göstergesi ve çatışmacı politikaların devamı olarak değerlendiririz" ifadelerini kullandı. ABD, Güney Kore ve Japonya yönetimlerine seslenen Kim, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi; ABD, Japonya ve Güney Kore ye meydan okudu: "Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" 2

ABD VE MÜTTEFİKLERİ EŞ ZAMANLI İKİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRECEK

Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ABD, Güney Kore ve Japonya, 15-19 Eylül tarihleri arasında Jeju adasının doğu ve güneyindeki uluslararası sularda ortak Özgürlük Sınırı tatbikatını gerçekleştirecek. Güney Kore ve ABD ise aynı tarihler arasında "Demir Topuz" isimli entegre nükleer-konvansiyonel masaüstü tatbikatını yapacak.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençler Milli Park’ta sanatla buluştuGençler Milli Park’ta sanatla buluştu
Saat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecekSaat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecek

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya Kuzey Kore abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.