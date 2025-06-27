Kuzey Kore'nin başkenti neresi? Kuzey Kore'nin başkenti hakkında bilgiler

Kore Yarımadası'ndaki insan yerleşkeleri günümüzden yaklaşık 4000 yıl önceye dayanır. Günümüzde sosyalist bir yönetim anlayışıyla idare edilen Kuzey Kore’de, halkın büyük bir bölümü Korelilerden oluşur. Çevresindeki Çin, Japonya ve Güney Kore gibi önemli ekonomik ve siyasi ülkelerin olduğu bir bölgede yer alan Kuzey Kore kıtanın en kapalı ülkelerinden biridir. Bu açıdan Kuzey Kore oldukça merak edilen ülkelerden biridir. Araştırılan detaylardan biri de başkentinin neresi olduğudur.

Kuzey Kore’nin başkenti neresi?

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang şehridir. Pyongyang aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehridir. Taedong Nehri’nin kenarında ve nehrin Batı Kore Denizi’ne aktığı bölgenin 110 km yukarısında yer alır. Şehir 1946 senesinde Güney Pyongan şehrinden kopmuştur. Direkt olarak ayrı bir yönetim sınıfıyla idare edilen bir şehir haline gelmiştir. Şehrin ismi, Kore dilinde ‘düz toprak” anlamına gelir.

Kuzey Kore totaliter bir rejimle yönetilmekte olup bu durum ülkenin başkentinde de hakim ideolojiye paralel olarak yansımıştır. Şehir estetik bir görünüme sahip olmayan beton binalardan oluşur. Buradaki birçok yapı Kore Savaşı’nda tamamen yıkıldığı için sonradan yeniden inşa edilmiştir.

Pyongyang'a nasıl gidilir?

Pyongyang şehrine gitmek isteyen kişiler genellikle Pekin üzerinden tren ya da uçakla seyahat ederler. Ülke oldukça gizemli bir yapıya sahip ve yönetim ülkeye yönelik her türlü bilgi akışını kontrol eder. Bu nedenle erişilmesi oldukça zor olan bu şehir yalnızca devlet yetkilileri tarafından gezilebilir. Şehri ziyaret eden turistlerin herhangi bir yetkili olmadan otellerinden çıkmaları ve gezmeleri yasaktır. Hatta yerel halkla iletişime geçmeleri bile yasaktır.

Pyongyang'da gezilecek yerler

Turistlerin şehri gezerken yaşayacakları sorunlardan en büyüğü eski ve güncel devlet başkanlarına ait heykel, bina, yapı park gibi şeyleri gördüklerinde saygı duyduklarını belirtmek için eğilmeleri gerektiğidir. Turistleri gezdiren rehber de bu yönde çaba sarf eder. Pyongyang şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Zafer Takı

Zafer Takı, 1925 ve 1945 yılları arasında yaşanan Japon Direnişi’ni anmak için yapılmıştır. Meksika’da bulunan Monumento a la Revolución’dan sonra dünyanın ikinci en büyük zafer takıdır. Takının boyutları 60 metre yüksekliğinde ve 50 metre genişliğindedir. Paris’teki Arc de Triomphe’dan esinlenilerek yapılan tak 10 metre daha yüksektir.

Juche Kulesi

Kuzey Kore’nin yönetimsel ideolojisinin bir simgesi olarak ve devletin ilk lideri Kim Il-sung tarafından formüle edilmiştir. Juche’u onurlandıran kulenin yapımı 1982 yılında tamamlanmıştır. Kulenin, Washington Anıtı’ndan esinlenildiği düşünülmektedir. Fakat Washington Anıtı’ndan daha uzundur. Burası Taedong Nehri’nin doğu bölümünde yer alır. Nehrin batısında ise Kim Il-sung Meydanı bulunur.

Kim Il-sung Square

Devletin kurucu liderinin ismini taşıyan büyük bir şehir meydanı olarak öne çıkmaktadır. Meydanın önemi Kuzey Kore halkı için oldukça büyüktür. Bilhassa ulusal gösteriler, danslar ve askeri yürüyüşler için burası kullanılır. Ülkeyle ilgili yapılan tüm haberlerde de burası gösterilir.

Büyük Mansudae Anıtı

Mansu Tepesi’nde konumlanmış olan Mansudae Anıtı, bir anıtlar kompleksi olarak bilinir. Kompleksin merkez kısmında 22 metre yüksekliğine sahip iki heykel bulunur. Devlet başkanları Kim Ilsung v Kim Jong-il’in heykelleri bronzdan yapılmıştır. Heykellerin arka kısmında ise Kore Devrim Müzesi binası yer alır.

Pyongyang'da şehir içi ulaşım

Kuzey Kore’yi ziyaret eden kişilerin kendilerine tahsis edilmiş gezi rotaları ve rehberlerle yapılacak yolculukların haricinde tek başlarına gezmeleri yasaktır. Yerel halk için çoğunlukla serbestçe gezme özgürlüğü bulunur. Fakat halkın otobüsleri kullanmaları yasaktır. Şehirde iki adet metro ağı bulunur ve yabancıların kullanımına açıktır.

Kuzey Kore'de ne yenir?

Her ne kadar dışa kapalı bir yapıya sahip olsa da Kuzey Kore’de dünya mutfağından örneklerin bulunabileceği restoranlar da mevcuttur. Şehirdeki restoran fiyatları oldukça pahalıdır. Bu nedenle ülke vatandaşlarının büyük bir bölümü buralarda yemek yiyemez.

Kuzey Kore kültürüne özel bir lezzet olan zencefil, karabiber, sarımsak, yeşil soğan ve balık içeren bir çorba olan Sungeoguk çorbası denenmesi gereken yemeklerdendir.

Kırsal kesimlerde yaşayan kişiler kahvaltıda genellikle pirinç, çorba ve kızartma yerler. Şehirdekiler ise süt ve ekmek gibi gıdaları tüketebilirler. Ülkede yaygın bir şekilde pirinç makarnası veya kızarmış pirinç tercih edilir.