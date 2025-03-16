Kuzey Makedonya'da facia! Gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya resmi haber ajansı MIA'nın son dakika haberine göre cumartesiyi pazara bağlayan gece Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde bulunan bir gece kulübünde yangın çıktı.

EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİ VARDI

Öte yandan gece kulübünde yaklaşık bin 500 kişinin bir konser için toplandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

"ÖLEN VE YARALANANLARIN SAYISI BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Savcılık açıklamasında can kaybının artabileceği vurgulanarak, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.

Ayrıntılar geliyor...