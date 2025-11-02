HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yapılan yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50'nin üzerinde oy alınamayan 33 belediye başkanını seçmek üzere yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından yerel saatle 17.00'de paylaşılan son veriye göre, yerel seçimin ikinci turunda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmenin yüzde 40,45'i sandık başına gitti.

Seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

  • Yerel seçimin ilk turunda 81 belediyeden 44'üne başkan seçildi

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimin ilk turu, 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İlk turda, iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) 4, muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifak ise 3 belediye kazanmıştı.

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'a iki kruvaziyerle 1853 yolcu geldiBodrum'a iki kruvaziyerle 1853 yolcu geldi
Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardıVan'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.