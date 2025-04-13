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Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasında geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildiği bildirildi.

Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasında yer alan Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi. Uygulamanın başlaması dolayısıyla Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ülke bakanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ortak sınır kapısı uygulamasıyla, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bekleme süresinin azaltılması ve sınır kontrollerinin verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kosova Kuzey Makedonya
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