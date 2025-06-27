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Kuzey Makedonya'nın başkenti neresi? Kuzey Makedonya'nın başkenti hakkında bilgiler

Makedonya bölgesindeki ilk krallık milattan önce 700 ila 600 yılları arasında hüküm sürmüştür. Milattan önce 336 yıllarında ise Büyük İskender bölgenin ünlü hakimi olarak tahta geçmiştir. Kuzey Makedonya tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir ülke olarak hakkında merak edilen birçok konu bulunmaktadır. Bunlardan biri de Kuzey Makedonya'nın başkentinin neresi olduğudur.

Kuzey Makedonya'nın başkenti neresi? Kuzey Makedonya'nın başkenti hakkında bilgiler
Defne Vera Şahin

Kuzey Makedonya, Balkan Yarımadası olarak tanımlanan bölgenin merkezinde yer alır. Sınır komşuları arasında Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk bulunur. Ülke Vardar Nehri ile tanınırken, ülkenin farklı yerlerinde farklı iklim türleri hakimdir. Resmi dili Makedonca olarak kabul edilse de ülkede Arnavutça, Boşnakça, Sırpça ve Türk dilleri de yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Ülkeler söz konusu olduğunda başkentleri de merak edilmektedir. Bu noktada Kuzey Makedonya'nın başkenti merak konusudur.

Kuzey Makedonya'nın başkenti neresi?

Kuzey Makedonya'nın başkenti neresi sorusunun yanıtı Üsküp şehridir. Üsküp, dağlık bir bölgede ve Vardar Nehri’nin kıyısında konumlanmıştır. Tarihi bir Osmanlı yerleşim yeri olarak bilinen şehrin bir tarafında Arnavutlar ve Müslümanlar, diğer tarafında ise Ortodoks Hristiyanlar yaşar. Bu şehirde yoğunlukta bulunan Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler yüzyıllardır beraber yaşamaktadır. Yaklaşık 2 milyon kişilik bir nüfus oranına sahip olan ülke vatandaşlarının %64’ü Makedonyalı, %25’i Arnavut, %4’ü Türk, %3’ü Romen’dir. Kuzey Makedonya'da Üsküp şehri Skopje olarak anılır.

Kuzey Makedonya 1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını elde etmiştir. Ülke 1392 yılında Osmanlı Devleti'nin yönetimi altına girmiş ve 520 sene boyunca Osmanlı toprağı olarak kalmıştır. Üsküp’ün ortasından geçen Vardar Nehri şehri Yeni Üsküp ile Eski Üsküp olarak birbirinden ayırmaktadır. Yeni Üsküp'te modern ve yüksek binalar bulunurken, Eski Üsküp’te ise minareler yükselir.

Üsküp'e nasıl gidilir?

Kosova sınırına yakın bölgede konumlanan başkent Üsküp, Vardar Nehri kenarında inşa edilmiştir. Ülkemizden Üsküp'e gitmek isteyenler hem havayolunu hem de karayolunu tercih edebilir. Şehirde hizmet veren Büyük İskender Havalimanı merkeze 24 kilometre uzaklıkta yer alır. Türk vatandaşları Kuzey Makedonya'ya vizesiz seyahat edebilmektedir.

Üsküp'te gezilecek yerler

Şehir görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Aziz Ohrili Klement Kilisesi

Üsküp’te yer alan Meryem Ana Katedrali bir saldırıyla zarar görmesi sonucunda 1972 yılında tekrardan inşa edilmiştir. Katedral, Aziz Kliment’in 1150. doğum gününde kutsal bir statü kazanmıştır. Mabed, kubbe ve kemerleri ile etkileyici bir görünüme sahip olup, Avrupa sanatının özelliklerini taşır.

Bedesten

  1. yüzyılda yapılan tarihi çarşı Osmanlı tarafından inşa ettirilmiştir. Türkiye’de de örnekleri bulunan bedesten 1689 yılında büyük hasar almıştır. Zaman içerisinde çeşitli hasarlar alan yapı 1900 yılında yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde ise şehirde en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alır.

Mustafa Paşa Cami

Cami Osmanlı dönemindeki veziriazamlardan biri olan Mustafa Paşa tarafından 1492 senesinde yaptırılmıştır. Tek minareye sahip olan görkemli cami uzun seneler boyunca restorasyon işlemi gerçekleştirilmeden ayakta durmaktadır. Fakat 1963 yılında yaşanan deprem sonrası hasar aldığı için restore edilerek tekrar ibadete açılmıştır. Günümüzde hem ibadet edilen hem de turistler tarafından ziyaret edilen bir yerdir.

Taşköprü

Üsküp şehir merkezindeki Vardar Nehri üzerine yapılan Taşköprü klasik Osmanlı mimarisinin örneklerinden bir tanesidir. Üsküp denildiğinde ilk akla gelen yapılardan biri olan bu köprü “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” olarak da adlandırılır.

Üsküp'te şehir içi ulaşım

Üsküp küçük bir şehir olduğundan şehirdeki birçok noktaya bisikletle veya yaya olarak ulaşılabilir. Şehrin diğer bölgelerine ulaşım otobüslerle sağlanır. Otobüslerin tabelalarında Makedonca ve Arnavutça istikamet yerleri yazılıdır. Çoğunlukla iki katlı ve kırmızı renkli olan otobüslere binebilmek için “Skopska” adı verilen kartlardan almak gerekir.

Kuzey Makedonya'da ne yenir?

Köklü tarihi boyunca birçok uygarlığa tanıklık etmiş olan Üsküp şehri ve Kuzey Makedonya, yemek kültüründe de bu çeşitliliği sergiler. Ülkede üzümden narenciyeye, zeytinden pirince, sebze ve tahıl türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılığın etkisi büyüktür. Geleneksel lezzetleri içerisinde kuzu etli güveçler, kebaplar, patates ve lahana yemekleri, çorbalar, içleri genellikle kıymalı olarak pişirilen dolma ve sarmalar öne çıkar. Neredeyse bütün yemeklerin hazırlanışında sarımsak, soğan ve biber kullanılır.

Makedon ekmekleri ve “pogacha” denilen poğaçalar da her sofrada yerini alır. Tatlı olarak genellikle meyve salataları, pudingler ve sütlaç gibi tatlılarla beraber baklava, tulumba ve revani gibi şerbetli tatlılar da tüketilir. Bu açılardan ülkemizdeki mutfak kültürüne oldukça benzerdir.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküp Kuzey Makedonya
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