HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişi İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin (57) kullandığı 34 FPD 531 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki beton bariyerin arasına sıkıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti 1

OTOMOBİL ALEV ALDI, OTOYOLDAN GEÇENLER SÖNDÜRDÜ

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti 2

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İrfan Gönce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü olduğu öğrenilen İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti 3

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

14 Ağustos 2025
14 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e E1 bölgesi tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e E1 bölgesi tepkisi
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısıBursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı bakın artık ne yapıyor! Paylaşımları şaşırttı

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı bakın artık ne yapıyor! Paylaşımları şaşırttı

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı konuşuluyordu! Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı

4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı konuşuluyordu! Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.