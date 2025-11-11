HABER

Beykoz'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Beykoz Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasasında yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mercedes marka kamyonunun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Bir süre sonra alevler kamyonunun kasasını sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

11 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
