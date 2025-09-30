HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkiinde bir TIR devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi 1

ŞOFÖR YARALANDI

Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi 2

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"
Bakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşmeBakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşme

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.