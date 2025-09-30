Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
30.09.2025 13:44
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkiinde bir TIR devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ŞOFÖR YARALANDI
Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.
