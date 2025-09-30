Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz mevkiinde bir TIR devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR YARALANDI

Yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır