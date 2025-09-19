KYK yurdu rezaletinde iğrenç detaylar: Kız öğrencilerin iç çamaşırlarını karıştırmışlar

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili boyunca odalarında eşyalarını bırakan öğrenciler, dönüşte büyük bir şok yaşadı. Öğrenciler, valizlerinin açılarak içlerindeki eşyaların dağıtıldığını ve kilitli olan dolaplarının kilitlerinin kırıldığını görünce gözlerine inanamadı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananlara ilişkin haberler sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem olduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin yurt yönetimine yaptıkları şikâyetler ise yanıtsız kaldı.

“İÇ ÇAMAŞIRLARIMIZI KARIŞTIRMIŞLAR”

12punto’ya konuşan ve uzun süredir KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda kalan bir öğrenci, tatilden döndükten sonra yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

-Poşetler yırtılmış, mektuplarımın içi açılmış, para edecek eşyalar aranmış aslında. Ve özel eşyalarımıza saldırmışlar. İç çamaşırlarımızı karıştırmışlar. Neredeyse her oda bu şekilde aranmış ve her odanın eşyaları karıştırılmış. Bazı arkadaşlarımızın kilitli dolaplarının kilitleri kırılmış. Değerli eşyalarımızı çalmışlar.

“YENİ ÖĞRENCİLERİ KORKUTMAYIN”

Yurt yönetimine giderek odalarındaki manzarayı anlatan öğrenci, yönetimin öğrencilere “Kızlar böyle yapmayın, yeni öğrencileri korkutmayın, CİMER’e yazdığınızda size gelecek metin bellidir” dediğini ifade etti ve ekledi: “Yurtta eşya bıraktığımız için “siz de bırakmasaydınız” demeye çalışıyorlar. Israrla çalıştıkları inşaat şirketini sorduk ve bize bir yanıt vermediler.”

“ŞÖHRETİN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ”

Öğrencilerin olduğu bir gruptan başka bir öğrencinin ifade ettiğine göre ise yurdun müdürü bahçeye çıkarak memurlarla yaşanan olaylar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi ve “Hiç aramayan akrabalarım bile beni arıyor, müfettişler başımda, bir bakmışsınız görevden alınmışım” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine memurların, yurdun müdürüne “arkandayız” diyerek alkışladığını belirten öğrenci, müdürün de daha sonra “şöhretin iyisi kötüsü olmaz” dediğini yazdı.