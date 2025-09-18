HABER

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen KYK yurdunda yeni skandal iddia! Tadilat mı, yağma mı?

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili sonrası odalarına dönen öğrenciler, büyük bir korku ve şaşkınlık yaşadı. Eşyalarının yağmalandığını ve bazı özel eşyalarının çalındığını öne süren öğrenciler, tadilat sürecinde kontrolsüz dolaşan işçileri sorumlu tuttu. Öğrenciler, güvenlik zafiyetine ve yurt yönetiminin sessizliğine tepki gösterdi. Aynı yurt, 2023’te asansör kazasıyla da gündeme gelmişti. Yurt yönetiminin sessizliği tepkilere sebep oldu.

Çiğdem Sevinç

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili boyunca odalarında eşyalarını bırakan öğrenciler, dönüşte büyük bir şok yaşadı. Öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını, bazı kişisel eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazılarının ise tamamen kaybolduğunu dile getirerek yurt yönetimine tepki gösterdi.

“EŞYALARIMIZ YAĞMALANMIŞ!”

T24’e konuşan öğrencilerden biri, yaz boyunca yurtta sürdüğü belirtilen tadilat sürecinin denetimsizliğine dikkat çekerek, “Toplu şekilde bıraktığımız eşyalarımız tamamen açılmış, içleri karıştırılmış, hatta yağmalanmış. Odalarda işçilere ait olduğu anlaşılan tıraş bıçakları, rakı bardakları, bira tenekeleri, sigara izmaritleri vardı. Ne hijyen var ne güvenlik,” dedi. Aynı öğrenci, tadilat sürecinde çalışan işçilerin hâlâ yurtta dolaştığını ve kendilerini güvensiz hissettiklerini de belirtti.

Bir başka öğrenci ise “Kıyafetlerimin, iç çamaşırlarımın olduğu valiz bile karıştırılmış ve bazı parçalar çalınmış. Kapılardaki kartlı geçiş sisteminin iptal edilmesiyle odalara isteyen herkes girip çıkabiliyor,” diyerek güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

“10 YILLIK ANILARIM ÇALINDI”

Yapılanlara bir anlam veremeyen bir öğrenci, “Benim anı kutumun içi açılmış, içindeki bazı özel eşyalarım çalınmış. Yaklaşık 10 senedir biriktirdiğim kişisel anılarımı neden çalarsın?” diyerek adeta isyan etti.

Bir başka öğrenci ise, “Valizlerimiz dağıtılmış, eşyalarım başka odalardan çıktı. Tencere tavam bile yerinde değildi. Eşyalarımı poşetli ve düzenli şekilde bırakmıştım, döndüğümde hepsi darmadağındı. Yurt çok geç açıldı ama bu manzarayı hak etmedik,” ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN SES YOK

Öğrencilerin şikâyetlerine rağmen yurt yönetimi sessizliğini koruyor.

AYNI YURT 2023’TE DE GÜNDEMDEYDİ: DÜŞEN ASANSÖR FACİASI

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu, 2023 yılında da ciddi bir güvenlik skandalıyla gündeme gelmişti. Barınamıyoruz Hareketi’nin açıklamasına göre yurttaki asansör iki kez düşmüş, öğrenciler büyük panik yaşamış ve bazıları fenalaşmıştı. Bu olay, Aydın Güzelhisar KYK Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın hayatını kaybettiği asansör faciasının hemen ardından yaşanmıştı.

