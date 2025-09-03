Lahana tansiyonu yükseltir mi? Lahananın tansiyona etkisi

Yüz gram lahananın besin değeri oldukça yüksektir ve içeriğinde C vitamini, magnezyum, kalsiyum, B6 vitamini, sodyum, potasyum gibi çeşitli mineraller ve vitaminler bulunmaktadır. Hem doyurucu hem de uzun süre tokluk hissi verme özelliğine sahip oluşu ile de kilo vermeye ve sağlıklı beslenme süreçlerine destekleyici etki sağlamaktadır. Kalp sağlığını destekleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici, yaşlılık etkilerini geciktirici etkileri ile de bilinen lahana, insan sağlığı için son derece faydalı olarak bilinse de dikkat edilmediği takdirde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği kabul edilmektedir.

Lahananın en bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:

Kalp sağlığını destekler.

Kanser hücrelerine karşı vücudu koruyucu etkisi olduğu bilinir.

Kilo yönetiminde destekleyicidir.

Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.

İltihap önleyicidir.

Sindirim sağlığını destekler.

Yaşlanma etkilerine karşı cildi korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Tüm faydalarının yanı sıra doğru ve bilinçli miktarlarda tüketilmediği sürece her besin gibi lahana da insan sağlığına olumsuz etkileri bulunabilen bir besin türüdür. Besin değeri oldukça yüksek olan lahana içeriğinde potasyum, karbonhidrat, C vitamini, A vitamini, K vitamini, demir gibi vitaminler ve mineraller barındırmaktadır. Bu vitamin ve minerallerin fazla miktarlarda alınması insan sağlığında bazı olumsuz etkilere yol açabilmektedir.

Lahana tansiyonu yükseltir mi?

Her besin gibi bilinçli ve yeteri miktarlarda, insan vücudunun gereksinim duyduğu kadar tüketilmediği takdirde lahana da bazı yan etkilere neden olabilmektedir. Çok faydalı ve besin değeri oldukça yüksek bir sebze olmasına rağmen lahananın olası bazı yan etkileri kendini şu şekilde gösterebilmektedir:

Kükürt açısından zengin bir besin olan lahana bu özelliği nedeni ile gaz ya da şişkinlik sorunlarına neden olabilir.

Alerjik durumları olan kişiler için lahana bazı alerjik tepkimelere yol açabilir.

Yüksek oranda K vitamini içeren lahana bu nedenle kanı sulandırabilir.

Emziren anneler için bebekte gaz yapma olasılığına karşılık lahana çok fazla önerilmez.

Lahananın bir diğer özelliği de içerdiği antioksidanlar nedeni ile LDL kolesterol seviyesini önlemesidir. Ayrıca lahana mineral ve potasyum açısından da oldukça zengin bir besindir. Bu özelliği de kan basıncı seviyeleri üzerinde etkilidir.

Lahananın tansiyona etkisi nedir?

Lahana kan basıncını düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bu özelliği sayesinde olası kalp hastalıklarına karşı vücudu koruyabilir. Ancak kan basıncını düzenlerken tansiyon hastaları için çeşitli sorunlara yol açma olasılığı da bulunmaktadır. Kara lahana türünün kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler için de bazı yan etkileri olabileceği bilinmektedir.

Tüm lahana çeşitlerinin insan sağlığı üzerinde farklı etkileri ve yararları bulunabilmektedir. Ortak özelliklerinden biri de bütün lahana türlerinin kan basıncı üzerindeki etkisi olarak kabul edilmektedir. Kan basıncını düşürücü etkisi olan lahana bu özelliği ile tansiyon hastaları için çok tavsiye edilen besinler arasında yer almamaktadır.

Kötü kolesterol dengesini sağlayan ve kolesterol seviyesini düşüren lahana kalp hastalıklarını önleyici bir etkiye de sahiptir. Ancak özellikle tansiyon sorunu olan kişilerin lahana tüketim miktarlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü lahana kan basıncını etkilerken tansiyonun düşmesine de neden olabilmektedir. Hem çiğ olarak hem de yemeği yapıldığında lahananın kan basıncı dolayısı ile tansiyonu da etkilemektedir.