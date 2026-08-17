Lamborghini tarihinin en güçlü ve hızlı seri üretim modeli: Revuelto SV tanıtıldı

Lamborghini, Monterey Car Week’i yeni Revuelto SV’nin tanıtımı için kullandı. Super Veloce modellerinin uzun geçmişindeki en yeni otomobil olan V12 hiper otomobil, daha fazla güç ve yol tutuşa yönelik değişikliklerle geliyor.

Lamborghini’ye göre Revuelto SV, Sant’Agata Bolognese’de şimdiye kadar üretilmiş “en güçlü ve en hızlı seri üretim Lamborghini” konumunda.

1.050 HP GÜÇ VE 345 KM/S’NİN ÜZERİNDE HIZ

CarScoops'ta yer alan habere göre Revuelto SV’de atmosferik 6,5 litrelik V12 motor, önde iki eksenel akılı elektrik motoru ve sekiz ileri çift kavramalı şanzımanın üzerinde konumlandırılan bir başka elektrik motoru bulunuyor.

Sisteme ayrıca yeni 7,3 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketi eşlik ediyor. Lamborghini, bu bataryanın standart Revuelto’ya kıyasla dört kata kadar daha yüksek performans sürekliliği sağladığını belirtiyor.

Güç aktarma sisteminin toplam çıkışı 1.050 hp (783 kW / 1.065 PS), toplam torku ise 1.425 Nm olarak açıklandı. Bu değer standart otomobilden 49 hp (37 kW / 50 PS) daha fazla.

Revuelto SV, 0’dan 100 km/s hıza 2,4 saniyede, 0’dan 200 km/s hıza ise 6,7 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin azami hızı 345 km/s’nin üzerinde.

GT3 YARIŞLARINDAN TÜRETİLEN SÜSPANSİYON

Değişiklikler yalnızca güç aktarma sistemiyle sınırlı değil. Revuelto SV, GT3 yarışlarından türetilmiş ve manuel olarak ayarlanabilen amortisörlere sahip yenilenmiş bir süspansiyon sistemiyle donatıldı.

Lamborghini, bu sistemin standart Revuelto’ya kıyasla çevikliği yüzde 17, yanal tutunmayı ise yüzde 10 artırdığını söylüyor.

Otomobilde önde 20, arkada 21 inç boyutunda merkezi kilitli jantlar kullanılıyor.

YENİ KARBON-SERAMİK FREN SİSTEMİ

Revuelto SV’de yeni CCM-R Plus karbon-seramik fren sistemi görev yapıyor. Sistem, Lamborghini’nin ifadeleriyle “yarışlardan türetilmiş havalandırma” ve “yenilikçi 3D karbon yapısı” içeriyor.

Fren diskleri önde 420 mm, arkada ise 410 mm çapında. Yeni sistem, maksimum yavaşlama performansında yüzde 11, ısı dağılımında ise yüzde 23 iyileşme sağlıyor.

Lamborghini ayrıca yeni nesil ataletsel sensöre sahip Integrated Brake Control sisteminden de söz ediyor. Sistem, aracın hareketlerini gerçek zamanlı olarak sürekli izliyor.

Şirkete göre bu yapı, aracın nasıl hareket ettiğinin daha ayrıntılı biçimde anlaşılmasını sağlıyor. Böylece daha hassas ve hızlı fren müdahaleleri gerçekleştirilebiliyor, tekerleklerin kilitlenmesinin önlenmesine yardımcı olunuyor ve fren performansı geliştiriliyor.

REVUELTO’DAN YÜZDE 80 DAHA FAZLA YERE BASMA KUVVETİ

Revuelto SV’yi diğer modellerden ayırmak için otomobilin ön bölümü de yeniden tasarlandı. Belirgin bir splitter, siyah detaylar, açıkta bırakılmış karbon fiber parçalar ve Super Veloce modeline özel grafikler kullanıldı.

Model ayrıca sabit arka kanada, arka Gurney flap’e ve arka frenler için yeni soğutma kanallarına sahip. Spor egzoz sistemi ise mat gri kaplamanın yanı sıra özel bir ayarla geliyor.

Yapılan değişiklikler sonucunda Revuelto SV, standart Revuelto’dan yüzde 80, önceki Aventador SVJ’den ise yüzde 10 daha fazla yere basma kuvveti üretiyor.

PİLOTA MODE VE BEŞ AŞAMALI ÇEKİŞ KONTROLÜ

İç mekân ilk bakışta ön yolcu ekranı da dahil olmak üzere büyük ölçüde standart Revuelto’daki düzeni koruyor. Bununla birlikte direksiyon simidinde kırmızı renkli Pilota Mode seçicisi bulunuyor.

Revuelto SV’ye özel olan bu sistemin, Lamborghini’nin GT3 yarış deneyiminden doğrudan türetilen beş aşamalı çekiş kontrol sistemi etrafında oluşturulmuş, yüksek seviyede kişiselleştirilebilir bir sürüş ayarının kullanılmasını sağladığı belirtiliyor.

Kabinde ayrıca karbon fiber kapı panelleri ve özel grafiklere sahip güncellenmiş ekranlar bulunuyor. Karbon fiber gövdeli spor koltuklar standart olarak sunulurken, müşteriler tamamen karbon fiber yarış koltuklarını da tercih edebilecek.

ÜRETİM 1.963 ADETLE SINIRLI OLACAK

Lamborghini Revuelto SV’nin üretimi 1.963 adetle sınırlandırılacak. Otomobil aynı zamanda geniş kişiselleştirme seçenekleriyle sunulacak.

Modelin fiyatı açıklanmasa da Lamborghini’nin yeni Revuelto SV’sinin oldukça pahalı olacağı belirtiliyor.