Laparoskopi nedir, hangi ameliyatlarda kullanılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında birçok gelişme yaşanmıştır. Özellikle cerrahi operasyonların çok ciddi bir kısmı teknolojik cihazlar ile yapılmakta ve büyük kesilere gerek duyulmadan eskiye oranla çok daha kısa sürelerde operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Laparoskopik cerrahi ya da kapalı ameliyat da bu durumun en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

Laparoskopi nedir?

Laparoskopi, bir hastalığın teşhis edilmesine yönelik olan bir süreçtir. Bu ifade karın boşluğunun iç kısmını ucunda kamera yer alan bir cihaz ile sadece inceleme ve görüntüleme amacı ile gerçekleştirilen işlemleri tanımlamak için kullanılır. Cihazın adı ise laparoskoptur.

Çok sık olarak laparoskopi ile karıştırılsa da laparoskopik cerrahi ise tedavi edici bir ameliyattır. Tedaviye karar verilmeden önceki tanı sürecinde ise laparoskopi kullanılır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde iki ifade birbiri ile çok sık karıştırılsa ve aynı anlamdaymış gibi kullanılsa da birbirlerinden süreç açısından farkı ifadelerdir.

Kişilerin pelvis bölgelerindeki ve karın kısımlarındaki hastalıkların teşhis edilmesi için cerrahlara doğru ve net bir görüntüleme imkanı sunan laparoskopi, bir tanı yöntemidir. Doktorların hastalık ile ilgili doğru tanı koyabilmeleri için yardımcı olan bir yöntemdir. Fayda sağladığı durumlardan bazıları ve yapılma nedenleri şunlardır:

Nedeni teşhis edilemeyen ağrıların tanımlanması

Jinekolojik hastalıkların tanıları

Kanser evrelemesi

Biyopsi

Farklı durumların ve belirtilerin araştırılması

Laparoskopik cerrahi ile ameliyat edilecek olan organ karnın içine yerleştirilen kamera ile çıplak gözün gördüğüne oranla 20 kat daha büyük ve daha detaylı görüntü verebilmektedir. Ameliyatın türüne göre giriş deliklerinin miktarı ve kesinin yeri de değişkenlik gösterebilmektedir. Tek bir kesi ile de bu ameliyatların bir kısmı yapılabilmektedir.

Laparoskopi hangi ameliyatlarda kullanılır?

Laparoskopik cerrahi, karın içi ameliyatlarının hemen hemen hepsinde kullanılabilmektedir. Karın bölgesinde yer alan tümörlerin çıkartılabilmesi, bağırsaklarla ve mide ile ilgili hastalıkların, obezitenin tedavi süreçlerinin tamamlanması için uygulanabilmektedir. Genel cerrahi uygulamalarında, gastrointestinal sistem cerrahisinde, obezite ve jinekolojik cerrahisinde kullanılan laparoskopik cerrahinin Kullanıldığı ameliyatlardan bazıları şunlardır:

Jinekolojik operasyonlar

Safra kesesi ameliyatı

Apandisit ameliyatı

Fıtık onarımı

Reflü hastalığı

Obezite cerrahisi

Dalak cerrahisi

Karaciğer cerrahisi

Mide ameliyatları

Bağırsak ameliyatları

Laporoskopik cerrahi tıp alanında birçok avantaj sağlamaktadır. En büyük avantajlarından biri ise iyileşme sürecinin geleneksel olan açık ameliyatlara oranla çok daha konforlu ve hızlı olmasıdır. Ameliyat kesilerinin iyileşme süreçleri genel olarak hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatların kapsamlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Buna rağmen genel bir zaman çizelgesi belirlenerek hastanın iyileşme sürecine dair net bir süre verilebilmektedir.