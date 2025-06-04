Laptop fanı çalışmıyor, neden? Laptop fanının çalışmama sorunu ve çözümü

Bilgisayar fanları cihazın ısı dengesini koruma konusunda oldukça önemli bileşenlerdir. Bu nedenle laptop fanının çalışmaması gibi bir sorun bilgisayarda oldukça ciddi sorunlara yol açabilir. Fan konusunda sorun yaşamamak için fan bakımı ve temizliğinin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Fanın doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda ise yapılması gereken belli kontroller bulunur. Sorunun devam etmesi halinde ise teknik servis devreye girer.

Laptop fanının çalışmama sorunu ve çözümü

Laptop fanının doğru çalışmamasının bazı nedenleri olabilir. Gözle görülür bir sebep olmasa bile laptop fanı arızalanabilir. Genel olarak fanının çalışmama sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Fan motorunun arıza yapması,

Cihazın düşmesi veya fiziksel bir darbe alması,

Fanın düzenli temizliğinin yapılmamış olması (toz kaplaması),

Düzenli aralıklarla termal macun yenilemesinin yapılmaması,

BIOS’dan kaynaklanan yazılımsal bazı nedenler.

Laptop fanı çalışmadığında gerçekleştirilmesi gereken kontroller şu şekilde sıralanabilir:

Cihazın hava çıkışı olan yere elinizi tutarak burada bir hava sirkülasyonu olup olmadığını kontrol edin. Laptop ısındığı halde herhangi bir hava çıkışı yoksa fan motorunda bir sorun olabilir.

Düşme veya darbe sonrasında hasar alan fanda bağlantı veya kablo kopması gibi durumlar olabilir. Bu durumda teknik servisten yardım alınması gerekebilir.

Fan, işlemci ve ekran kartı arasında ısı dengesini sağlayan bir termal macun bulunur. Bu macunun sayesinde ekran kartı ve işlemci aşırı sıcaklıklara ulaşmaz. Macunun zamanla kuruması görevini yerine getirememesine neden olur. Macun yenilenmediğinde ise fanda hasar oluşabilir.

Bu sebeplere bağlı olarak aşağıdaki adımları izleyerek fan çalışmıyor sorunun üstesinden gelebilirsiniz: