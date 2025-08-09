HABER

Lastiği patlayan kamyonet, fabrika bahçesindeki TIR'a çarptı; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan kamyonet, fabrikanın demir korkuluklarını aşıp, bahçedeki TIR'a çarparak durdu. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Lastiği patlayan kamyonet, fabrika bahçesindeki TIR'a çarptı; 2 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan Erkan D. (31) yönetimdeki 16 AC 1996 kamyonetin sağ ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yolun sağındaki mermer fabrikasının demir korkuluklarını aşarak fabrika bahçesinde park halinde bulunan 16 PJ 337 plakalı TIR'a çarparak durdu. Sürücü ile yanındaki Murat D. (27) yaralanırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Bursa
