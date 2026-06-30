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Lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı

Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu üzerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi.

Lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı 1

SERVİS ARACININ LASTİĞİ PATLADI: 5 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 S 1207 plakalı servis aracının lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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