Lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu üzerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi.

SERVİS ARACININ LASTİĞİ PATLADI: 5 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 S 1207 plakalı servis aracının lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır