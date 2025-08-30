Lastiği patlayan TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldız yönetimindeki TIR, sağ şeritte ilerlediği sırada ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR, bu sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen Anıl Ayhan E. (35) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Her 2 araç da refüjdeki bariyerleri aştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır