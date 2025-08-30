HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lastiği patlayan TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, aynı yönde sol şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Yaklaşık 20 metre TIR'ın altında sürüklenen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldız yönetimindeki TIR, sağ şeritte ilerlediği sırada ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR, bu sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen Anıl Ayhan E. (35) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Her 2 araç da refüjdeki bariyerleri aştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!
Polis katil zanlısını her yerde arıyor!Polis katil zanlısını her yerde arıyor!

Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.