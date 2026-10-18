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Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü

Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde lastiği patlayan alüminyum yüklü tır, önündeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Yenitaşköprü köyü yoluna düşen tır alev topuna dönerken, camdan fırlayan İran uyruklu sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu’dan Sakarya istikametine giden bölümünde, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu Mortaza Ghassemi idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Aziz K. yönetimindeki 38 AU 920 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır, Küçük Melen Köprüsü’nden yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek Yenitaşköprü köyü yoluna savruldu.

Tır alev topuna döndü, sürücü camdan fırladı
Köprüden düşen tır, şiddetli çarpmanın ardından alevlere teslim oldu. Kazanın etkisiyle camdan fırlayan tır sürücüsü Mortaza Ghassemi, faciadan yara almadan kurtuldu. Alevlerin kısa sürede sardığı tır için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan tıra müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Öte yandan, otoyolda tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Aziz K. ile araçta yolcu olarak bulunan Necla K. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiye müdahalede bulundu.

Otoyolda trafik aksadı, köy yolu kapatıldı
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Sakarya istikametinde trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Tırın düştüğü Yenitaşköprü-Paşaormanı köy yolu ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Kazada tır sürücüsünün burnu bile kanamazken, köprüden düşerek alevlere teslim olan tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 1

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 2

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 3

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 4

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 5

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 6

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 7

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 8

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 9

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 10

Lastiği patlayan tır köprüden uçarak alev topuna döndü 11
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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