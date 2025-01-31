Lastik fabrikasında yasadışı bahis dünyasına: 'Ekrem Abi' lakabıyla tanınan Erkan Özmen gözaltında!

Karadağ merkezli bahis sitelerinin en büyük figürlerinden biri olarak dikkat çeken Ekrem Abi, sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarla büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu.

KAZANCI NEREDEN GELİYOR?

Özmen’in kazancının büyük bir kısmı, yasadışı bahis yayınları ve bu yayınlardan sağladığı sponsorluk anlaşmalarından geliyor.

Bu yayınlar, ona aylık 1.5 milyon dolar civarında bir gelir sağladığı iddialarına yol açtı. Ancak bu kazançlar, yalnızca yayıncılıkla sınırlı değil; aynı zamanda lüks araçlar ve gayrimenkullerle de kendini gösteriyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER!

Yapılan polis operasyonunda, Özmen'in garajında Lamborghini Aventador S, Porsche Cayenne, Range Rover Velar ve Mercedes AMG G63 gibi yüksek fiyatlı araçlar bulundu.

Ayrıca, Karadağ’daki 43 m2 ve 375.000 avro lüks yaşam alanı, iki park yeri de operasyon sırasında ele geçirilenler arasında yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI!

Özmen, bir süre önce Karadağ polisi tarafından "kaynağı belirsiz kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Türkiye'de de yasadışı bahis nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özellikle Twitch ve YouTube üzerindeki bahis içerikli yayınlarıyla tanınan Özmen'in, yasal olmayan bahis platformları ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları sıkça gündeme geliyor.

ERKAN ÖZMEN KİMDİR?

Sosyal medya dünyasına girmeden önce, bir lastik fabrikasında kalite departmanında çalışıyordu.

Ancak bu kariyer değişikliği, Özmen'in hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Bahis yayınları yapmaya başladıktan sonra hızla popülerlik kazandı ve "Ekrem Abi" lakabını kazandı.

Konyaspor'da bir dönem futbol oynayan Özmen, kumar ve gece hayatı nedeniyle Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından Sergen Yalçın ile birlikte takımdan uzaklaştırıldığına dair açıklamalar yaptı.

Ancak bu geçmişi, onu sosyal medya dünyasında daha da ilgi çekici hale getirdi. "Ekrem Abi" adıyla tanınan Erkan Özmen, yalnızca sosyal medya dünyasında değil, aynı zamanda yeraltı bahis piyasalarında da güçlü bir figür haline geldi.

Ancak yasa dışı faaliyetleri ve lüks yaşam tarzı nedeniyle, son yıllarda hakkındaki soruşturmalar da artmış durumda.

Kaynak: İbrahim Haskoloğlu