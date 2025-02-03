Lastik işaretleri ve anlamları nelerdir? Lastikte M+S ve karlı dağ ne demek​?

Araba lastiği alırken sadece yazlık ve kışlık lastik seçenekleri bulunmaz. Lastik seçiminde birçok farklı özellik ve kriter mevcuttur. Bu özellikler lastiğin üretim bilgileriyle birlikte üzerinde bulunan işaretlerden okunur. Lastik üzerindeki rakamlar ve harfler hız ve yük endeksini, üretim tarihini ve diğer önemli detayları gösterir. Dolayısıyla bu işaretlerin doğru anlaşılması lastik alımında doğru karar vermeye yardımcı olur.

Kaliteli ve doğru lastik seçimi konfor ve performans sağlamakla birlikte aynı zamanda yol güvenliğini de artırır. Bu nedenle lastik alırken dikkatli olunmalı, arabaya ve kullanma koşullarına en uygun lastik tercih edilmelidir.

Lastik üzerindeki işaretler ne anlama gelir?

Lastiğin üzerinde bulunan işaretler çeşitli bilgileri vererek lastiğin teknik özelliklerini ve kullanım amacını belirlemeye yardımcı olur. Bu işaretler lastiğin performansı, taşıma kapasitesi, hız sınıfı ve üretim tarihine dair önemli detayları içerir. Lastik işaretleri ve anlamları nelerdir? sorusuna yanıt olarak; bazı lastik işaretleri ve anlamları şu şekildedir:

Lastik tipi

Örnek: R

"R" harfi, radial (çapraz) yapıdaki lastiği ifade eder.

Hız endeksi

Örnek: V

Hız endeksi, lastiğin maksimum hız kapasitesini belirtir.

Örneğin:

S: 180 km/s

H: 210 km/s

V: 240 km/s

DOT (Üretim Tarihi)

Örnek: DOT XXXX XXXX 1218

DOT, lastiğin üretildiği haftayı ve yılı gösterir

Uyarılar ve semboller

Lastik üzerinde bulunan farklı semboller hava şartları, yasal düzenlemeler ve kullanım kılavuzlarını gösterir. Örneğin, kış lastiklerinde kar tanesi sembolü veya mevsimsel işaretler bulunabilir. Bu noktada lastikte M+S ne demek sorusuna yanıt vermek gerekir.

M+S işareti, lastiğin "Çamur ve Kar" (Mud + Snow) anlamına geldiğini belirtir. Bu işaret lastiğin kış koşullarında iyi bir performans sunduğunu, dolayısıyla çamur, kar ve ıslak zeminlerde kullanılmaya uygun olduğunu gösterir.

Lastik üzerindeki rakamlar ne anlama gelir?

Lastiklerin üzerindeki rakamlar, lastiğin teknik özelliklerini ve kullanım amacını açıklayan çeşitli bilgileri içerir. Bu rakamlar lastiğin boyutunu, yük kapasitesini, hız sınıfını ve üretim tarihini belirtir. Lastik üzerindeki rakamların anlamları şu şekildedir:

Boyut kodu

Örnek: 205/55 R16

205: Lastiğin genişliğini milimetre cinsinden gösterir.

55: Yanak yüksekliğinin lastik genişliğine oranını yüzdesel olarak ifade eder (burada 55%, yani yanak yüksekliği lastik genişliğinin %55'idir).

R16: Jant çapını inç cinsinden gösterir.

Yük endeksi

Örnek: 91

Yük endeksi, lastiğin maksimum taşıma kapasitesini belirtir. Bu rakam, lastiğin taşıyabileceği maksimum ağırlığı kilogram veya pound cinsinden gösterir.

Örneğin: 91 yük endeksi, yaklaşık 615 kg taşıma kapasitesini ifade eder.

Sonuç olarak, Bu rakamlar, lastik alırken ve kullanırken çok önemli bilgiler sunar ve doğru lastik seçimi yapmanız için rehberlik sağlar.