Lastik kaptörü nedir? Lastik kaptörü ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Arabalar için lastiklerin durumu güvenli ve konforlu bir sürüş için oldukça önemlidir. Lastiklerin yeterli seviyede basınca sahip olması aracın yolu daha iyi kavramasını sağlar. Lastiklerin doğru şişirilmesi, eşit bir şekilde aşınmasını ve lastik ömrünün uzamasını sağlar. Bu noktada ise lastik kaptörü devreye girer. Bilmeyenler ise lastik kaptörünün faydaları nelerdir sorusunun yanıtını arar.

Lastik kaptörü nedir?

Lastik kaptörü sistemi, lastiklerin sıcaklık ve basınç gibi durumlarını kontrol ederek sürücüye haber veren bir sensördür. Bu sensör bilhassa uzun mesafelerde ve hava şartlarının değişiminde güvenli sürüş sağlamak için önemli bir role sahiptir. Lastik kaptörü, arabaların lastiklerinde bulunun bir sistem aracılığıyla lastiklerin durumunu sürekli izler. Bunun nedeni lastiklerinin doğru basınçta olması gerektiğidir. Çünkü yol tutuşu, fren mesafesi ve yakıt verimliliği gibi konularda lastik basıncı oldukça önemlidir.

Lastik kaptörü, lastiğin içindeki sensörler basınç düşüklüğü veya aşırı basınç durumlarına bağlı olarak sürücüyü uyarır ve olası kazaların önüne geçer. Dikkat edilmesi gereken şey ise lastik kaptörü bakımıdır. Çünkü mevsimsel farklılıklara göre kontrol edilmesi gerekir. Öte yandan sensörlerin arızalanma durumu da söz konusudur.

Lastik kaptörü çeşitleri ise şöyledir:

Direkt Lastik Basınç İzleme Sistemi (TPMS)

Direkt basınç izleme sistemi, lastiklerin içerisindeki sensörler sayesinde her lastiğin basıncını direkt olarak ölçer. Lastiklerdeki basınç farklılıklarını anlık olarak ölçebilir.

Endirekt Lastik Basınç İzleme Sistemi

Bu sistem diğeri kadar hassas olmasa da daha uygun maliyetlidir. Aracın hız sensörlerinden gelen veriler sayesinde lastiklerin dönüş hızını tespit eder. Düşük basınçlı lastikler diğerlerine göre farklı hızda çalışacağından bu fark üzerinden basıncı tespit eder.

Lastik kaptörü ne işe yarar?

Lastiğin doğru basınçta oluşu aracın yol tutuşunu ve fren mesafesini iyileştirir. Bu sayede olası kazaların önüne geçer.

Lastik basıncının yeterli olmaması yakıt tüketimini artırır. Doğru basınç yakıt tasarrufu sağlar.

Yeterli basıncı olan lastikler daha uzun ömürlü kullanılabilir.

Doğru basınç seviyeleri yakıt tüketimini azaltır. Bu durum ise daha düşük karbondioksit salınımı anlamına geleceğinden çevre dostudur.