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Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tamir sırasında bir araç lastiği bomba gibi patladı. O anlarda tamir yapan işçi ölümden dönerken patlama anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı

Olay, İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi’ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lastik tamir atölyesinde işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle tamir yapan işçi havaya uçarak yere savruldu. Olay yerindeki diğer kişilerin büyük panik yaşadığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şişirilen lastiğin şiddetli bir şekilde patlama ve işçinin savrulma anları yer aldı.

Patlama şiddetiyle savrulan işçinin hiçbir yara almadığı belirtildi.

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı 1

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep lastik
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