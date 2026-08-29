Yalova’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolunun Esenköy beldesi mevkiinde meydana geleen kazada, otomobilin sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından bazı yaralılar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.