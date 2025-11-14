HABER

Lastikçilerde son gün yoğunluğu

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’a çekilmesiyle Düzce’de lastikçilerde son gün yoğunluk yaşandı.İçişleri Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık’tan 15 Kasım tarihine çekmesi ve kar yağışının bazı bölgelerde erken başlaması lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Lastikçilerde son gün yoğunluğu

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’a çekilmesiyle Düzce’de lastikçilerde son gün yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık’tan 15 Kasım tarihine çekmesi ve kar yağışının bazı bölgelerde erken başlaması lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Ülke genelinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, Düzce’de 15 dakikada bir aracın lastiği değiştirildi. Yoğunluğun lastik üretiminin yetişmemesinden kaynaklandığını belirten lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel, "Normal şartlarda 1 Aralık’ta yapılması planlanan kış lastiği değişimleri 15 Kasım’a çekildi. Bundan dolayı bir yoğunluk var. Gecikmeler yaşanabiliyor. Kış lastiği konusunda tedarikçiler sorun yaşayabiliyor. Üretim planlamaları yazdan yapıldığı için ürünleri yetiştiremediler. 1 Aralık’ta sahada olması gereken lastiklere 15 Kasım’da sahada olma zorunluluğu getirildi. Bununla ilgili bir yoğunluk, bir sıkışma oluştu. Bölgemizde de kar yağışı başladı. Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı var. Bunun da etkisiyle hususi otomobiller de hareketliliği başlattı. Bununla ilgili bir yoğunluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Lastikçilerde son gün yoğunluğu 1

Lastikçilerde son gün yoğunluğu 2

Lastikçilerde son gün yoğunluğu 3

Lastikçilerde son gün yoğunluğu 4

Lastikçilerde son gün yoğunluğu 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

