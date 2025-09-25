Lavaboda fenalaşan şahıs, evin camı kırılarak kurtarıldı

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan şahıstan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapı zilini çalarak şahsa ulaşmaya çalıştı.

LAVOBADA FENALAŞTI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İçeriden ses gelmemesi üzerine ise polisler haber merkezine yaptığı anons ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderilmesini istedi. Şahsın kaldığı eve merdiven yardımıyla ulaşan itfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsı lavabonda baygın vaziyette buldu.

ŞAHSIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılan ve ismi açıklanmayan şahsın, rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği belirlendi. Ambulansla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

(İHA)

