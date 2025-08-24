HABER

Lavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisi

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov Batı'ya yüklenerek "Sadece müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar ve bunun kendi hataları ya da Zelenskiy'nin suçu olmadan gerçekleşmesini istiyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Rus basınına konuşan Lavrov, Batılı ülkelere yüklenerek, "Sadece müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar ve bunun kendi hataları ya da (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy'nin suçu olmadan gerçekleşmesini istiyorlar. Zelenskiy de inatçı davranıyor, bazı şartlar öne sürüyor, her ne olursa olsun Putin’le derhal bir görüşme talep ediyor. Bu, esasen Putin ve Trump tarafından temelleri atılmış olan ve oldukça verimli geçen süreci baltalama girişimidir. Bu girişimlerin engelleneceğini umuyoruz" dedi.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump 15 Ağustos tarihinde Alaska’daki bir askeri üste bir araya gelmişlerdi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürmüş, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında Putin, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün zirvenin ana gündem maddesi olduğunu söylemişti. Rus lider ayrıca, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak Trump’ı Moskova’ya davet etmişti. ABD Başkanı Trump ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak tarafların bir anlaşmaya varamadığını da ifade etmişti.

Alaska’daki zirvenin ardından 19 Ağustos’ta Washington’da Ukrayna konusunda iki toplantı yapılmış, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmeler ile savaş sonrası Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınmıştı.

