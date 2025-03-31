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Le Pen'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikeye düştü: "Yolsuzluktan" suçlu bulundu

31.03.2025 15:14
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Fransa'da Emmanuel Macron'un rakibi olarak cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen hakkındaki karar dünya gündemine oturdu. Paris Ceza Mahkemesince yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen, kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti. Le Pen için siyasetten men yasağı isteniyor.

Le Pen'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikeye düştü: "Yolsuzluktan" suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI LE PEN İÇİN "YOLSUZLUK" HÜKMÜ

Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu.

SİYASETTEN MEN EDİLMESİ İSTENİYOR

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti.

Mahkeme, Le Pen'e 5 yıl boyunca siyasetten men yasağı, 2 yılı ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetti.

MAHKEME SALONUNU TERK ETTİ

Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, hakkında verilen kararının okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etti.

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Dava sürecinin başından bu yana suçsuz olduğunu savunan Le Pen'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.

KARARA BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararına tepki göstererek Le Pen'e destek verdi. Orban, Fransızca yayımladığı paylaşımında "Je suis Marine (Ben Marine'im)" ifadelerini kullandı.

Le Pen’in partisi Ulusal Birlikin (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella, duruşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Bardella “Bugün adil olmayan bir şekilde mahkum edilen sadece Marine Le Pen değildir, mahkum edilen Fransız demokrasisidir." dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Le Pen’e destek verdi. Salvini, paylaşımında, "Seçmenlerin kanaatinden korkanlar genellikle mahkemelerin yargılamasında güvence bulurlar. Paris’te Marine Le Pen’i mahkum ettiler ve onu siyasi hayattan dışlamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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CEZASI TEMYİZ SÜRECİNİ BEKLEMEDEN İNFAZ EDİLİRSE ADAY OLAMAYACAK

Bazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde aşırı sağcı Le Pen, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024'te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Fransa Emmanuel Macron
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