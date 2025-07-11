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Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı dergi
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