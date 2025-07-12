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Leman Dergisi’nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı!

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Leman Dergisi’nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Son dakika haberine göre Özdemir, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in yakalama çalışmaları sürerken, şüpheli Özdemir’in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı’na giriş yapacağı tespit edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Daha sonra gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüpheli Özdemir, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Öte yandan, Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Özdemir’in soruşturmanın başlangıcında yakalanamadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiği, halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, tahrik edilen kişiler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı aktarıldı.

ASLAN ÖDEMİR TUTUKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Leman dergisi Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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