Yurt dışından destek alınıp alınmadığı araştırılacak! Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi'nin skandal kartikatürü tepkilerin odağı olmuş ve gündemin üst sıralarında yer almıştı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Leman Dergisi'ne mali kaynak soruşturması başlatıldığı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

YURT DIŞINDAN DESTEK ALINIP ALINMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Leman dergisinin 26/06/2025 tarih ve 2025/13 sayılı nüshasının 4. sayfasında yer alan ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilen, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/142442 soruşturma sayılı dosya üzerinden TCK 216/1 maddesi gereği soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Yürütülen soruşturma sırasında şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile yayımcı LM Basın Yayın Limited şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılığı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp-almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/142958 numaralı sıraya kayden CMK 160. Maddesi gereğince mali soruşturma başlatılmıştır"

SKANDAL KARİKATÜR İÇİN İKİNCİ SORUŞTURMA

Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı gerekçesiyle Leman dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dergi yöneticilerine yönelik olarak başlatılan bu soruşturma ise skandal karikatürden sonraki ikinci soruşturma oldu.