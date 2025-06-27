Letonya'nın başkenti neresi? Letonya'nın başkenti hakkında bilgiler

Baltık devletleri arasında yer alan Letonya 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin parçalanmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır. Letonya, Atlas Okyanusu iklimi etkisi altında olduğu için yazları oldukça ılıman bir iklime, kışları ise soğuk bir iklime sahiptir. Letonya nüfusu birden fazla etnik grubu içerisinde barındırır. Bu açıdan büyük bir kültürel zenginliğe sahiptir.

Letonya’nın başkenti neresi?

Letonya’nın başkenti neresi sorusuna yanıtı, kuzeyin Paris'i olarak tanımlanan Riga’dır. Ayrıca Riga, ülkenin en büyük şehridir. Riga Körfezi kıyısında bulunan şehir ülkenin ortasında bulunur. Riga ülkenin ticari merkezi olarak uzun bir tarihe sahiptir. Bununla beraber Baltık Devletleri’nin en kozmopolitan kentidir. Bu etkiler şehirdeki binalarda, cadde ve meydanlarda net bir şekilde görülmektedir. Dutch Rönesans binaları ve Ortaçağ ambarlarının görülebildiği “Old Town” şehre ayrı bir hava kazandırır.

Şehirdeki Art Nouveau binaları UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunur. Yüzyıllardır Riga olarak bilinen şehir Daugava nehrinin sağında inşa edilmiştir. Günümüzde “Old Town” olarak adlandırılan bu bölge şehirdeki ilk yerleşim yeri olarak bilinir. Şehirdeki önemli gelir kaynakları arasında turizm ve Baltık Devletleri’nin ekonomi merkezi olması etkilidir. Ekonomisinde etkili olan diğer unsur ise ahşap ürünler, gıda, lojistik ve teknolojidir.

Riga'ya nasıl gidilir?

İstanbul ve Antalya şehirlerinden Riga’ya direkt ya da aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizden yolculuk yaklaşık 3 saat sürer. Riga Uluslararası Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunur. Taksi ve shuttle aracılığıyla şehir merkezine kolayca ulaşılabilmektedir. Riga şehrine Tallin üzerinden de gitmek mümkündür. İstanbul’dan Tallin’e yaklaşık 3 buçuk saat süren bir yolculukla varılabilir. Buradan ise otobüsle 4 saatte Riga’ya gidilebilir.

Riga'ya ne zaman gidilir?

Şehir, Atlas Okyanusu’ndan gelen iklim şartları nedeniyle soğuk iklime yapısına sahiptir. Şehirde karasal iklim hakimdir. Bahar ayları çok kısa sürerken, kış mevsimi ise oldukça uzun sürer. Riga’yı ziyaret etmek isteyenler için için en uygun dönem yaz aylarıdır.

Riga'da gezilecek yerler

Riga şehri dünyanın en huzurlu kentlerinden biri olarak kabul edilir. Şehri ortadan ikiye bölen Daugava Nehri, Riga'ya mistik bir atmosfer kazandırır. Her iki kıyıda da oldukça huzurlu anlar yaşanabilir. Riga’da görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Riga Katedrali

Riga Katedrali, halk arasında Dome Katedrali olarak da adlandırılır. Katedral, Daugava Nehri’nin yakınında inşa edilmiştir. Baltık ülkelerindeki en büyük Orta Çağ kilisesi olarak bilinmektedir. Katedralin içerisinde Riga ve Navigasyon Tarihi Müzesi de yer almaktadır.

Riga Kalesi

Daugava Nehri kenarında bulunan Riga Kalesi, şehrin birçok yerinden görülebilecek bir konumda yer alır. Kalenin geçmişi, Riga ve Livonya Tarikatı arasında yaşanan çatışmaların ardından yapılan anlaşmaya dayanır. 1330 senesinde yapılan Katedral İsveçliler tarafından ele geçirildikten sonra 1497 ve 1515 yılları arasında tekrardan inşa edilmiştir. Kaleye son eklemeler ise 1641'de yapılmıştır.

Riga Bourse Sanat Müzesi

Katedralin bulunduğu meydanda yer alan Riga Bourse Sanat Müzesi’nin koleksiyonuyla beraber binası da oldukça dikkat çekmektedir. Letonyalılar tarafından mimari bir anıt tarafından kabul edilen bina 1852-1855 yılları arasında yapılmıştır.

Riga'da şehir içi ulaşım

Riga şehrinde 9 tramvay, 19 troleybüs ve 53 otobüs hattı hizmet vermektedir. Old Town adı verilen turistik bölgede araba kullanılmasına izin verilmediğinden yürüyerek keşfetmek en iyi yöntemdir. Riga oldukça küçük bir şehir olmasından dolayı bisikletle gezmek için de uygundur.

Riga'da ne yenir?

Riga’nın eski bir liman şehri olduğundan mutfak kültüründe çeşitli deniz ürünlerini görmek mümkündür. Yemeklerin birçoğu az baharat ve çoğunlukla kimyon eklenerek hazırlanır. Biesu Zupa isimli soğuk pancar çorbası hem şehirde hem de ülke genelinde büyük bir yere sahiptir. Kırmızı bir rengi olan bu çorba soğuk olarak servis edilir.

Geleneksel ürünler arasında karabuğdaydan yapılan Griki, lahana turşusu, Piragi denilen pastırmalı ve soğanlı ana yemek yer alır. Ayrıca isli peynir, deniz ürünleri arasında yılan balığı da sıklıkla tüketilen lezzetler arasındadır.