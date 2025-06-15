LGS'de oturumlar tamamlandı, babalar çifte heyecan yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu tamamlandı. Ülke genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulandı. Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de sınava giren adaylar önceden gelerek okullardaki sınıflarda yerlerini aldı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okulların dışında dua ederek heyecanla bekledi. Babalar ise Babalar Günü nedeniyle çifte heyecan yaşadı.

BABALAR ÇİFTE HEYECAN YAŞADI

Sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ve 75 dakika süren 1'inci oturumu 10.45'te tamamlandı. Saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona eren sınavın ikinci oturumunda ise öğrenciler matematik ve fen bilimleri sorularını cevaplandırdı. Okullardan çıkan öğrenciler, dışarıda bekleyen aileleriyle buluşarak sınavla ilgili kritik yaptı.

Çocukları sınava giren velilerden Ahmet Serttaş ile Sait Basut, bugün hem çocuklarının sınava girme hem de Babalar Günü heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

SINAV HEYECANINI BİTİREN ÖĞRENCİLER GÜZEL BİR LİSE HEDEFLİYOR

Bugün sınava girdiklerini belirten öğrencilerden Mahmut Bardak, "4 senedir bugün için hazırlanıyoruz. İlk önce girdiğimizde biraz heyecanlıydık, öğretmenlerimizin yardımıyla heyecanımızı attık. İyi bir puan bekliyorum" dedi.

Sürekli test çözerek hazırlandığını aktaran Muhammet Çiçekbağ ise sınavının iyi geçtiğini ve iyi bir liseye gitmeyi umut ettiğini ifade etti.

Sınavdan mutlu çıkan öğrencilerden Ahmet Altun da, "Birinci oturum güzeldi, ikinci oturum da muhteşemdi. Bütün soruları cevapladım. Güzel bir lise düşünüyorum. Güzel bir gelecek planlıyorum, herkesinde iyi puan almasını diliyorum" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır