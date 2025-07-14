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LGS şampiyonları ödüllendirildi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, LGS’de tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

LGS şampiyonları ödüllendirildi
Çiğdem Sevinç

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, LGS’de tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri ödüllendiren Ayyıldız, emek veren ailesinden öğretmenine herkese teşekkür etti.

2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Bursa’daki 14 öğrenci, Vali Erol Ayyıldız’ı konuğu oldu. Makamında öğrencileri ağırlayan Ayyıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Azim ve disiplinle örnek bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik eden Ayyıldız, onların başarısında büyük pay sahibi olan ailelerini ve özveriyle emek veren öğretmenlere de teşekkür etti.

(İHA)

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Bursa
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