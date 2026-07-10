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LGS şampiyonu çeyrek altınla ödüllendirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esiringü çeyrek altınla ödüllendirildi.,

LGS şampiyonu çeyrek altınla ödüllendirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esiringü çeyrek altınla ödüllendirildi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Şube Müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar ile birlikte, LGS’de büyük bir başarıya imza atarak 500 tam puan alan Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esiringü’yü, ailesini ve okul müdürünü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, Bolvadin’e bu büyük gururu yaşatan genç şampiyonu canıgönülden tebrik etti. Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Keleş, "Öğrencimiz Musab Çınar, planlı ve azimli çalışmasının meyvesini Türkiye birincisi olarak almıştır. Bizlere bu büyük gururu ve mutluluğu yaşatan öğrencimizi, onun her zaman yanında olan kıymetli ailesini, emeği geçen fedakar öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Eğitim camiası olarak evladımızın başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Keleş, Türkiye şampiyonları arasına giren Esiringü’yü başarısından dolayı kutlayarak altınla ödüllendirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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