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Malatya'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde inşaat şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ve 2 kafatası bulundu.

Malatya'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ile 2 kafatası bulundu. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, iki insana ait olduğu tahmin edilen kafatasları ve kemikler vatandaşlar tarafından incelendi. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek kemikler ve kafataslarını torba içerisine koyarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu 1Malatya da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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