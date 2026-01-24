Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır Petrol Bakanı Bedevi ile enerji alanında işbirliğini görüştü
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile iki ülke arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.
24.01.2026 22:29
