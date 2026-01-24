HABER

Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır Petrol Bakanı Bedevi ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile iki ülke arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Libya
