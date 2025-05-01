Libya Başbakanı, harcamaların kısılması için 25 diplomatik temsilciliğin kapatılacağını duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin hükümetin döviz harcamalarının azaltılmasını amaçlayan bir dizi karar aldığı belirtildi.

Dibeybe'nin yurt dışındaki 25 diplomatik temsilciliğin kapatılmasına karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Libya diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının azaltılması ve çalışanların koşullarının incelenmesi için bir komite kurulacağı kaydedildi.

YURT DIŞI EĞİTİM BURSU DURDURULACAK

Hükümetin 28 Nisan'dan itibaren yurt dışı eğitim bursu vermeyi durduracağı aktarılan açıklamada, mevcut bursların da yeni dönemde verilmeyeceği ifade edildi.

Yurt dışı burslarına ayrılan bütçenin Libya'daki tüm öğrenci ve araştırmacılara kaynak sağlamak ve dijital altyapıyı geliştirmek amacıyla Ulusal Elektronik Kütüphane Projesi'ne aktarılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

(AA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...