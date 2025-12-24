HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya düşen uçakla ilgili bölgede inceleme yaptı. Bakan Yerlikaya inceleme sonrası açıklamalarda bulundu. Düşen uçakla ilgili olarak Bakan Yerlikaya, "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı. En kısa zamanda bu kazanın sebebinin ne olduğu ortaya çıkacaktır." dedi.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı"

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jetle, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra irtibat kesilmişti. Yapılan araştırma sonucu uçağın düştüğü belirlenmiş ve uçağın enkazına ulaşılmıştı. Elim olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 1

ENKAZDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki köylülerin de yardımıyla uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın parçalarının geniş bir bölgeye dağıldığı alanda gece boyunca arama ve tarama çalışması yapıldı.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 2

Yoğun yağış ve sis arama çalışmalarını zorlaştırdı. Polis ve jandarma ekipleri, enkaz parçalarının bulunduğu alanı çembere aldı. Yer yer çamur olan arazide paletli iş makineleri ile çalışma yapıldı.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bölgede mobil koordinasyon merkezi kurdu.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 4

BAKAN YERLİKAYA BİLGİ ALDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte enkaz bölgesinde incelemeler sürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde inceleme yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerden arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 5

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 4 Cumhuriyet savcısı da bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Yerlikaya bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 6

BAKAN YERLİKAYA: "SES KAYIT CİHAZI VE KARAKUTU BULUNDU"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"20.52 itibarıyla uçakla irtibat kesilmiştir. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar sonucu tüm ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Arama kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Olay mahaline 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekipleri uçağın parçalarına ulaşmıştır. Hava aracının enkazı Haymana ilçesinde tespit edilmiştir. Bu aşamadan itibaren çalışmalar adli ve kriminal süreçler jandarma tarafından devam etmektedir.

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 7

Gece 03.20 itibarıyla uçağın ses kayıt cihazı ve karakutusuna ulaşıldı. Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Yetkili arkadaşlarımız bunu inceleyecek. Ve konunun aydınlatılması sağlanacak. Devlet olarak bunu yapmakta kararlıyız. En kısa zamanda bu kazanın sebebinin ne olduğu ortaya çıkacaktır."

Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı" 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu İstanbul dışına sıçradı!Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu İstanbul dışına sıçradı!
3 güne dikkat: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'Yıl sonu kar' uyarısı!3 güne dikkat: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'Yıl sonu kar' uyarısı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.