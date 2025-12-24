Libya heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Yerlikaya: "Ses kayıt cihazı ve karakutuya ulaşıldı"

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jetle, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra irtibat kesilmişti. Yapılan araştırma sonucu uçağın düştüğü belirlenmiş ve uçağın enkazına ulaşılmıştı. Elim olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

ENKAZDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazanın ardından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki köylülerin de yardımıyla uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın parçalarının geniş bir bölgeye dağıldığı alanda gece boyunca arama ve tarama çalışması yapıldı.

Yoğun yağış ve sis arama çalışmalarını zorlaştırdı. Polis ve jandarma ekipleri, enkaz parçalarının bulunduğu alanı çembere aldı. Yer yer çamur olan arazide paletli iş makineleri ile çalışma yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bölgede mobil koordinasyon merkezi kurdu.

BAKAN YERLİKAYA BİLGİ ALDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte enkaz bölgesinde incelemeler sürdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde inceleme yaptı. Bakan Yerlikaya, ekiplerden arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 4 Cumhuriyet savcısı da bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Yerlikaya bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: "SES KAYIT CİHAZI VE KARAKUTU BULUNDU"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"20.52 itibarıyla uçakla irtibat kesilmiştir. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar sonucu tüm ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Arama kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Olay mahaline 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekipleri uçağın parçalarına ulaşmıştır. Hava aracının enkazı Haymana ilçesinde tespit edilmiştir. Bu aşamadan itibaren çalışmalar adli ve kriminal süreçler jandarma tarafından devam etmektedir.

Gece 03.20 itibarıyla uçağın ses kayıt cihazı ve karakutusuna ulaşıldı. Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Yetkili arkadaşlarımız bunu inceleyecek. Ve konunun aydınlatılması sağlanacak. Devlet olarak bunu yapmakta kararlıyız. En kısa zamanda bu kazanın sebebinin ne olduğu ortaya çıkacaktır."