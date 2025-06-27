Libya'nın başkenti neresi? Libya'nın başkenti hakkında bilgiler

Libya, seneler içerisinde birçok sömürge devletiyle mücadele edip aynı zamanda iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde hala bu karışıklıkların etkilerini görmek mümkündür. Orta Doğu ve İslam coğrafyası için büyük bir öneme sahip olan Libya pek çok sebepten dolayı merak edilen ülkelerden biridir. Yaklaşık 1,8 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika'nın 4., dünyanın ise 16. büyük ülkesi olarak öne çıkar.

Libya’nın başkenti neresi?

Tarihte Trabluspgarp olarak anılan Trablus şehri, Libya’nın başkentidir. Ülkenin en büyük şehri olan Trablus hem çöle hem de Akdeniz’e kıyısı olan bir kenttir. Savaş ve iç karışıklıklardan dolayı yorgun ve küçük bir şehir olan Trablus’ta gezilecek yerler sınırlıdır. Fakat ülkenin bulunduğu coğrafyada, Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya kadar birçok kültürden miras kalan tarihi zenginlikler de mevcuttur.

Trablus şehrinin milattan önce 7. yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Şehir tarihsel süreçte birçok uygarlığın egemenliği altında kalmıştır. Yakın tarihte de birçok savaş atlatmıştır. Tüm bunlara rağmen şehrin gelişme ve iyileşme süreci devam etmektedir. Şehirdeki liman sayesinde ülkenin önemli ve büyük ticaret merkezlerinden biridir.

Trablus'a nasıl gidilir?

Trablus şehrinin 34 kilometre güneyinde yer alan Ben Ghashir’de uluslararası bir havaalanı bulunur. Bölgenin en büyük havalimanıdır. Ülkemizden buraya gitmek isteyen kişiler için direkt uçuşlar yapılır. Ayrıca Malta, Roma, Viyana, Dubai, Amsterdam, Frankfurt, Kazablanka, Amman, Tunus ya da Belgrad gibi şehirleri üzerinden de aktarmalı olarak Trablus’a gitmek mümkündür.

Trablus şehrinde yarı kurak iklim hakimdir. Şehirde uzun süren sıcaklar ve kurak yaz mevsimi yaşanır. Yaz mevsiminde hava sıcaklığı 38 dereceyi görür. Fakat temmuz ayında hava sıcaklıkları 22-33 derece arasında kalır. Şehri ziyaret etmek isteyenler için en uygun dönem kış ayları olsa da temmuz ayında da gidilebilir.

Trablus'ta gezilecek yerler

Tarih boyunca savaş ve iç karışıklıklarla mücadele eden bir şehir olarak Trablus’ta gezilecek yerler sınırlıdır. Buna rağmen ülke birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından tarihi zenginlikleri de mevcuttur. Trablus şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Yeşil Meydan ve Ömer Muhtar Caddesi

Trablus’un ana caddesi olarak bilinmektedir. Bu caddeyi takip edince sahile doğru Yeşil Meydan’a yani Şehitler Meydanı’na ulaşılmaktadır. Meydanın batı yanında Trablus Kalesi, arkeoloji müzesi ve gerisinde ise eski bir geleneksel pazar bulunmaktadır. Yeşil Meydan’ın doğu bölgesinde ise çay bahçeleri mevcuttur.

Pazar

Pazar, biraz İstanbul’un tahtakalesini biraz da Kapalı Çarşı’yı andıran haliyle size çok tanıdık gelebilir. Tüm Libya’da olduğu gibi buradaki dükkanlar da beyaz duvar üzerine koyu yeşil renkli kapı ve kepenklere sahiptir. Sokakları tam bir labirent gibidir ve oldukça dardır. Burada İtalyan mimarisine dair de ipuçları mevcuttur. Trablus Saat Kulesi de İtalyan sömürge dönemine ait bir yapı ve çarşı ile kale arasında yer alır.

Trablus Kalesi ve Arkeoloji (Cemahiriye) Müzesi

Assai El Hamra olarak anılan Trablus Kalesi’nin görülmesi gereken bir mimarisi vardır. Sahilde yer alan kalenin denize bakan cephesinde yapay bir havuz mevcuttur. Havuz yapay olsa da kanallarla denize bağlıdır ve denizden gelecek saldırılara yönelik ek bir savunma hattı olarak yapılmıştır. İlk yerleşimin Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda görüldüğü Trablus’taki ilk surlar ise MS 7. yüzyılda yapılmıştır.

Libya'da ne yenir?

Libya mutfağı Akdeniz, Arap ve Güney Doğu kültürlerinden etkilenmiştir. Libya mutfağında öne çıkan lezzetlerin çoğunlukla mezeler olduğu görülür. Labneyle hazırlanan bir börek çeşidi “semsek” oldukça popülerdir. Ayrıca humus, ince bulgurla hazırlanan maydanoz salatası “tabuli”, nar ekşili zahter salatası, bulgurlu ya da bulgursuz çiğ köfte, közlenmiş patlıcan ezmesi, deniz ürünleri, zeytinli börek ya da içli köfte türü olan “kibbe” bu meze çeşitlerinden en yaygın olanlarıdır.

Libya’nın yöresel yemekleri arasında “Couscousi” öne çıkar. Buharda pişirilen koyun veya kuzu etinin buğday ve irmik harmanlanarak servis edilmesinden oluşur. Yanında ise sebzeler ve baharatlardan yapılan bir sos eşlik eder.