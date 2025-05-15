Liderler arasında ilginç diyalog! Kahkahalara boğuldular: "Burada 3 taht var" diyerek sahiplerini sıraladı...

Toplantı için Rusya'daki Kremlin Sarayı'nın tarihi Andreyev Salonu’nda buluşan ikili arasında geçen bir diyalog dünya gündeminde bomba etkisi yaptı. Putin, Malezya Başbakanı'na, yan yana duran üçlü tahtı göstererek, öyle bir ifadede bulundu ki Enver İbrahim kahkahalara boğuldu.

"BURADA 3 TAHT VAR; BİRİ ÇAR İÇİN..."

Putin salondaki üç tahtı göstererek şu ifadelerde bulundu.

'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordu.

KAHKAHALARA BOĞULDU

Gazeteciler meraklı gözlerle ikiliyi izlerken Putin, Malezya Başbakanı İbrahim'in verdiği cevap ile kahkahasını durduramadı.

"Malezya Başbakanı'na, 'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordum. İkinci eş için dedi."

Salonda gülüşme sesleri yükselirken Putin, "İşte bu, gerçek bir Müslüman'ın cevabı." dedi.

KİME AİT OLDUĞUNU AÇIKLADI

Putin daha sonra tahtın, Çar'ın annesine ait olduğunu açıkladı.