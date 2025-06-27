Liechtenstein'ın başkenti neresi? Liechtenstein'ın başkenti hakkında bilgiler

Resmi adı ile Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa bölgesinde yer alan bir prensliktir. 160 kilometrekarelik kapladığı alanla dünyanın en küçük altıncı devletidir. Orta Avrupa'daki İsviçre ile Avusturya arasında küçük bir yerde bulunmaktadır. Sınırları toplam 76 km uzunluğundadır. Ülkede bulunan Ren Vadisi toprakların yarısını kaplar. Diğer yarısı ise Alp bölgesinden meydana gelmektedir. Lihtenştayn’da yaşayan Türk uyruklu vatandaşlar İsviçrelilerden, Avusturyalılardan, İtalyanlardan ve Almanlardan sonra en büyük beşinci etnik gruptur.

Liechtenstein’in başkenti neresi?

Lihtenştayn ülkesinin başkenti neresi sorusuna yanıtı, Vaduz'dur. Vaduz şehri ülkenin başkentidir. Şehir ülkenin batısındaki İsviçre sınırı boyunca uzanan Ren Nehri kenarına kurulmuştur. Ülkeyi yöneten ailenin ismini taşıyan bu ülke kurulmadan önce ilk ele geçirilen yer Vaduz Kontluğu olmuştur. Bu nedenle ülkedeki en önemli şehirdir. Şehir 5.429 kişilik nüfusu ve 17,3 kilometrekarelik alanıyla oldukça küçüktür. Vaduz 3 ay boyunca gerçekleştirilen opera festivali, film festivali, kalesi ve doğal alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Vaduz'a nasıl gidilir?

Ülkemizden ne Vaduz’a ne Lihtenştayn ülkesine direkt uçuş bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkeyi ziyaret etmek isteyenlerin İsviçre’nin Zürih kentine veya Almanya’nın Friedrichshafen kentine giderek buradan tren ya da kara yoluyla ülkeye geçmeleri gerekir. Ülkeye en yakında yer alan havalimanları buralardadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Vaduz’a gidebilmeleri için vize almaları gerekmektedir. Okyanus ikliminin yaşandığı Vaduz şehrinde yazlar ılık, kışlar ise soğuk havalar hakimdir. Kente gitmek isteyenler için en uygun dönem yaz mevsimidir.

Vaduz'da gezilecek yerler

Vaduz şehri tarihi yapısı ve küçüklüğüyle dikkat çeken bir ülke olarak toplam dolaşma süresi 2 saati geçmemektedir. Bu küçük şehrin merkezinde yer alan Liechtensteiniches Müzesi, Kunst müzesi ve posta müzesi ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Şehirde görülmesi gereken diğer yerler ise şu şekildedir:

Schloss Vaduz

Şehrin ve ülkenin sembolü olarak kabul edilen ve prensin de ikamet yeri olan Schloss Vaduz bir şatodur. Şehrin yükseklerinde bulunan Alplerin yamaçlarına konumlanmış olan bu şato tüm ülkeye tepeden bakar. Şatonun çevresinde gezmek mümkün olsa da prensin yaşadığı bir ev olduğu için iç mekan ziyarete açık değildir. Şatonun girişinde bulunan ‘Özel Mülkiyettir’ tabelası bunu ifade eder. 15 Ağustos’ta yani ülkenin milli bayramı kutlamaları esnasında burada havai fişek gösterileri düzenlenir. Bu gün içerisinde prens ziyaretçilere şarap ikramında bulunur.

Vaduz Katedrali

Vaduz şehrinde bulunan Neo-Gotik bir kilisedir. Vaduz Roma Katolik Başdiyosezliği’nin de merkezi konumundadır. Geçmişte bir kasaba kilisesi olarak bilinen bu kilise 1997 senesinde katedral statüsü almıştır.1874 yılında Friedrich von Schmidt tarafından inşa edilen kilise orta çağa ait başka bir kilisenin temelleri üzerine yapılmıştır.

Sanat Müzesi

Vaduz şehrinde yer alan kamuya ait bir müze olarak dikkat çeker. Müze binası İsviçreli mimar Meinrad Morger, Christian Kerez, Heinrich Degelo tarafından tasarlanarak 2000'de bitirilmiştir. Müze koleksiyonunda uluslararası modern sanat çalışmalarıyla beraber ulusal sanat eserleri de yer almaktadır.

Vaduz'da şehir içi ulaşım

Vaduz şehri 17,3 kilometrekarelik bir alanı kaplayan oldukça küçük bir şehirdir. Bu nedenle şehir merkezi ve çevresinin yürüyerek gezilmesi oldukça kolaydır. Şehri baştan sonra otomobille bile dolaşmak 30 dakika sürmektedir.

Liechtenstein'da ne yenir?

Lihtenştayn ülke mutfağında, Alman ve İsviçre etkileri oldukça yoğundur. Ülkedeki en meşhur lezzet “Käsknöpfle mit Apfelmus" ismiyle bilinen elmalı sosla servis edilen erimiş peynirli makarnadır. Bir diğer yaygın yemek ise “Ribel" isimli mısır nişastasıyla hazırlanan bir lezzettir. Çoğunlukla süt, sütlü kahve ya da ekşi peynir ile ikram edilir. Ülkede "Tatsch/Kratzete" adlı pankekler de yaygın bir şekilde tüketilir.

Liechtenstein'da alışveriş

Lihtenştayn’da satın alınabilecek hediyelik eşyalar olarak İsviçre yapımı saat ve çikolata ve el yapımı porselen kuklalar mevcuttur. Bunların haricinde İsviçre çakısı, el yapımı dolma kalem, biblo, Lihtenştayn pulları, seramik, cam, ahşap ve porselen, dekoratif ürünler ve tekstil ürünleri sık rastlanan ürünlerdir.