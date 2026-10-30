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Likya Yolu'nda kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu

Antalya'da, 14 Ekim’de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.

Likya Yolu'nda kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIK ALANDA BULUNDU

Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Likya Yolu nda kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu 1

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Likya Yolu
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