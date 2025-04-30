HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Liman sahasında yanan iş makinesi paniğe neden oldu

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait liman sahasında bir iş makinesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler geceyi aydınlatırken ekiplerin kısa süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Liman sahasında yanan iş makinesi paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, liman sahasında Kardemir kömür deposunda bulunan bir iş makinesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AW444712_05

TTK'ya ait römorkör ve itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken alev alan iş makinesi tamamen yanarak kül oldu. TTK da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Safranbolu'da tarihi içme suyu kanalı bulunduSafranbolu'da tarihi içme suyu kanalı bulundu

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

"İlk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: "Paranın izi kaybettirildi"

"İlk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: "Paranın izi kaybettirildi"

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

İsrail'de yangın büyüyor: 5 yerleşime tahliye

İsrail'de yangın büyüyor: 5 yerleşime tahliye

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.