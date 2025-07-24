LinkedIn'de etkili paylaşım nasıl yapılır? LinkedIn'de etkili paylaşım yapma yolları

Dünya genelinde internet ortamında yer alan en geniş profesyonel ağ olarak tanımlanan LinkedIn, kullanıcı sayısı gitgide artan, çalışan ve iş arayan kişilerin, firma temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformdur. Masaüstü cihazlardan ve mobil cihazlardan giriş yapılabilen ve kullanılabilen bu profesyonel ağda çeşitli firma yetkilileri ve temsilcileri hem kişisel hem de kurumsal markalarını tanıtabilir, diğer işverenlerle, çalışanlarla ya da iş arayanlarla etkileşime geçebilmektedir.

Bireysel ve kurumsal olarak hesap açılarak kullanılabilen LinkedIn profesyonel paylaşım ağı üzerinden kişisel yetenekler, profesyonel iş deneyimleri, staj deneyimleri, eğitim bilgileri, kariyer hikayeleri, çalışılan firma ile ilgili çeşitli etkinlikler ya da bilgiler, ilgi alanları, sektörel haberler gibi farklı paylaşımlar yapılabilmektedir.

Profesyonel iş hayatının hem bireysel hem de kurumsal anlamda paylaşıldığı ve firmaların da çalışan kişilerin de birbirleri ile etkileşime girebildiği LinkedIn profesyonel paylaşım ağı aracılığı ile çeşitli etkinlikler de düzenlenebilmekte, metinler makaleler yazılabilmekte, gruplara katılım sağlanabilmektedir.

LinkedIn'de etkili paylaşım nasıl yapılır?

LinkedIn ağında paylaşımlar çeşitli yollar izlenerek yapılabilmektedir. Paylaşılacak olan gönderinin içeriği de paylaşımın nasıl yapılacağı üzerinde etkili bir unsurdur. Paylaşım yapmanın son derece kolay olduğu bu ağ üzerinden paylaşım yapabilmek için bilinmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır:

LinkedIn ağının tarayıcı üzerinden ya da uygulamasından giriş yapılmış olması fark etmeksizin ana sayfasında, üst kısımda paylaşım ifadesi yer almaktadır. Bu paylaşım kutucuğu kullanılarak LinkedIn platformunda çeşitli paylaşımlar yapılabilmektedir. Daha çok paylaşım alternatifi keşfedebilmek için LinkedIn faaliyet akışı yazan yerin üst tarafındaki paylaşım kutusuna gidilmelidir. Bu paylaşım kutusunda "Gönderi Başlat" ya da "Yapay Zeka ile taslak oluştur" ifadelerinden biri seçilerek ilerlenir. (Mobil cihazlarda bu menüde Gönderi ifadesi yer almaktadır.)

Bir düşünce, bir yazı, bir ifade paylaşılacaksa "gönderi başlat" ya da "gönderi" ifadesi seçilerek ilerlenir.

Video içerikli bir gönderi paylaşılacaksa "Video" ifadesi seçilir.

Bir ya da birden fazla sayıda fotoğraf paylaşımı yapılacaksa "Fotoğraf" ifadesi seçilir.

Bir paylaşım yapılacağı zaman mobil menüde "Gönderi", masaüstü tarayıcısından girildiğinde "gönderi başlat" ifadeleri görünür ve şu seçeneklerden biri seçilerek ilerlenir:

Bir günü kutlayın.

Bir uzman bulun.

Bir belge ekleyin.

Bir anket oluşturun.

Eleman aradığınızı paylaşın.

LinkedIn'de etkili paylaşım yapma yolları nelerdir?

Profesyonel bir iş hayatına sahip olan kişiler ve marka değerlerini arttırmak isteyen kurumlar, LinkedIn’i aktif kullanarak iş dünyasında kendilerini gösterebilmektedirler. Aynı sektörden ya da farklı bir sektörden diğer firmalarla ve kişiler ile etkileşim kurmak kişilere ve kurumlara çeşitli imkanlar sağlamaktadır. Bu nedenle de etkili paylaşım yaparak LınkedIn profilini görünür kılmak önemli kabul edilir. Platformun sağladığı bazı imkanlar şunlardır:

Profesyonel ağ kurma olanağı verir.

İş ve kariyer fırsatlarına ulaşmayı sağlar.

Kişisel marka yönetimini sağlar.

Bilgi paylaşımları ile hem haberdar etme hem de haberdar olma seçenekleri sunar.

Güvenilir bir platform olduğu için paylaşılan bilgiler ve yapılan paylaşımlar sadece hedef kitleye ulaşır.

Farklı alanlardan lider isimler ile etkileşime girmek için ideal bir platformdur.

Bir LınkedIn hesabını hedefler ve amaçlar doğrultusunda ilerletmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollardan bazıları şunlardır: