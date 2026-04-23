Lise öğrencileri geliştirdi: Yapay zeka ve yerel uydu destekli

Technofest İnstitute Of Technology (TİTU) Türkiye temsilciliği bünyesindeki İnnobot Robotik Kodlama Akademisi öğrencilerinden Taha Demir, Yiğit Soydan, Emirhan İzgi ve Samet Bayram afet sırasında ekiplerin olay yerine hızlı ulaşmasını sağlayacak proje geliştirmek istedi.

Robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi'nin danışmanlığında çalışma başlatan öğrenciler, yapay zeka ve uydu destekli "Astro Rota" adını verdikleri mobil uygulamayı tasarladı.

Akıllı telefonlara indirilebilen, kullanıcıya standart ve güvenli rota gibi 2 seçenek sunabilen, uydu görüntülerinden fotoğraf çekebilen uygulamada, kullanıcılara internetin olmadığı alanlarda da mesaj gönderebilme özelliği de bulunuyor.

Uydu fotoğraflarını tarayarak yıkılan bir binanın konumunu belirleyebilen uygulama, elde ettiği fotoğraf, bilgi ve konumları yapay zeka sayesinde analiz ederek ekiplerin hangi yoldan enkaz bölgesine daha hızlı ulaşabileceğini de belirliyor.

Van'da 28-29 Mart tarihinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" yarışmasında birincilik ödülü alan mobil uygulamanın, ilgili kurum ve kuruluşların afetlerde en büyük yardımcılarından biri olması hedefleniyor.

"DEVLET KURUMLARINA YARDIMCI OLABİLECEK BİR UYGULAMA"

Öğrencilere koçluk yapan İzgi, AA muhabirine, takımlarının geliştirdiği projenin önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Ülkede birçok şehir ve bölgenin fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı deprem bölgesi olarak kabul edildiğini belirten İzgi, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz proje de tam olarak deprem esnasında ilgili kurumlara yardımcı olabilecek bir uygulama oldu. Öğrencilerimiz bunu 48 saat içerisinde geliştirdiler. Öğrencilerimizin geliştirdiği proje, afet durumlarında ilgili devlet kurumlarına yardımcı olabilecek bir uygulama. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin çok benzer bir uygulaması yok."

Uygulamanın yapay zeka destekli olduğunu anlatan İzgi, "İlgili devlet kurumlarına ya da sivil toplum kuruluşlarına deprem, sel gibi afetlerde anında veri gönderebilecek bir proje. Bu uygulamanın benzerlerinden farklı özelliği şu? Anında veri okuyabiliyor, uydu görüntülerinden fotoğraf çekebiliyor. İnternetin ya da herhangi bir bağlantının olmadığı konumlarda bile yine mesaj gönderme özelliğine sahip. Fotoğrafları taratıp nerede binanın yıkıldığını, hangi yolların kapalı olduğunu anında görüp ilgili kuruma iletebiliyor." diye konuştu.

"ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE ZAMAN KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİK"

Öğrencilerden Soydan ise afet sırasında arama kurtarma ekiplerine güvenli yol rotası oluşturan yapay zeka ve yerel uydu ağları destekli mobil uygulamanın kendileri için anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Uygulamanın, yerel uydulardan yararlanarak afetin yaşandığı yerin öncesi ve sonrası arasındaki farkları tespit ederek arama kurtarma ekiplerine ilettiğini anlatan Soydan, şu bilgileri verdi:

"Ekiplere enkaz bölgesine ulaşmaları için standart ve güvenli rota olmak üzere iki seçenek sunuyoruz. Standart rotalar, yol trafiğinin olduğu, normal trafiğe açık olan yollar. Kurduğumuz yapay zeka sistemi ile güvenli rota oluşturulduğu vakit enkaz bölgelerine trafiğin kapalı olmadığı, enkaz molozlarının yol üstünde olmadığı ve zaman kazanılabilecek rotalar belirleniyor. Arama kurtarma ekiplerine zaman kazandırmayı, kısa sürede enkaz bölgelerine ulaştırmayı hedefledik."

Avrupa Mucitler Federasyonu ve aynı zamanda Technofest İnstitute of Technology (TİTU) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Mehrdad Fojlaley, projenin mart ayında düzenlenen "TUA Astro Hackathon Van" yarışmasında birinci olduğunu belirtti.

Fojlaley, "Amacımız işbirliği ruhunun yaratılması, ülkemizin geleceğinin bilim adamları, iş insanları ve teknolojik liderlerini oluşturmak. Dubai İcatlar Fuarı'nda ve Romanya Avrupa Teknoloji Yarışmaları'nda altın madalya kazandık. Gençlere teknoloji geliştirme eğitimlerini verdik. Bu yıl da inşallah Romanya'da ve Kanada'da yarışmalara katılacağız. Bulunduğumuz il bir deprem bölgesidir. Bu uygulama çok faydalı olacak." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır