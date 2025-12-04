Lise sınıfındaki görüntüler sinir bozmuştu! Öğretmen Canpolat sessizliğini bozdu

Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alarak saygısız hareketlerde bulundu. Öğrenciler, o anları da kayıt altına aldı.

ÖĞRETMENİN UYARILARINA KULAK ASMADILAR

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Öğretmenin "Oğlum otur yerine" diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve "Dedem" diyerek sarılan bir öğrenci ise öğretmenin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.

ÖĞRENCİLER CEZA ALMASIN DİYE SÖYLEMEMİŞ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; boyun rahatsızlığı nedeniyle başını rahat hareket ettiremeyen 61 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümü mezunu öğretmen Mehmet Canpolat, öğrencilerin ceza almaması için durumu okul yönetimine bildirmedi. Olaydan günler sonra öğretmen Canpolat kürsüde ders anlatırken yere düşerek kolunu kırdı. Düşme nedenine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Beyin kanaması olasılığına karşı İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor. Öğretmenin alay edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından dahi habersiz olduğu anlaşıldı.

"ÖĞRENCİLERİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Milli Eğitim yetkililerini şoke eden olaydan sona öğretmene Mehmet Canpolat’a hastanede geçmiş olsun ziyaretleri başladı. Disiplin soruşturması kapsamında bilgisine başvurulan öğretmen, “Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir” dedi.